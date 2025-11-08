- أخطاء حراس المرمى كانت محور الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، حيث تسببت في تغيير نتائج المباريات بشكل لافت، خاصة مع خطأ مانويل نوير الذي أوقف سلسلة انتصارات بايرن ميونخ التاريخية. - في مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين، تعادل الفريقان 2-2 بعد خطأ نادر من نوير، بينما سجل لويس دياز وهاري كين لبايرن، ودانيلهو ديوخي ليونيون برلين. - في ليفركوزن، استغل باتريك شيك خطأ دفاعياً ليسجل هدفاً، وانتهت المباراة بفوز ليفركوزن 6-0، مع تألق الجزائري إبراهيم مازة.

خيّمت أخطاء حراس المرمى على أجواء الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، بعدما لعبت دوراً محورياً في مباراتي بايرن ميونخ أمام يونيون برلين، وباير ليفركوزن ضد هايدينهايم، إذ تسببت الهفوات القاتلة في تغيير ملامح النتائج بشكل لافت، كما ظهر جلياً مع خطأ الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، وكانت السبب المباشر في توقف سلسلة انتصارات الفريق البافاري التاريخية التي امتدت منذ انطلاق الموسم الحالي في جميع البطولات.

وفي العاصمة برلين، توقفت سلسلة انتصارات نادي بايرن ميونخ التاريخية في "البوندسليغا"، بقيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، عند محطة يونيون برلين، بعد تعادل مثير انتهى بنتيجة هدفين لكل منهما، وشهد اللقاء خطأ نادراً من مانويل نوير، الذي فشل في التعامل مع تسديدة الهولندي دانيلهو ديوخي، رغم خبرته الطويلة في الملاعب الألمانية والعالمية، لتتهادى الكرة داخل شباكه بطريقة غريبة في الدقيقة الـ27، مشعلًا بذلك أجواء اللقاء، ومثيراً دهشة الجماهير.

وفي الوقت الذي حاول بايرن ميونخ تدارك الموقف عبر هدف رائع للكولومبي لويس دياز في الدقيقة الـ38، فإن سوء التقدير الدفاعي وضعف التواصل ساهما في تلقي شباك الحارس نوير هدفاً ثانياً من الهولندي ديوخي أيضاً في الدقيقة الـ83، بعدما استغل الأخير سوء تشتيت المهاجم الإنكليزي هاري كين. ورغم أن كين أنقذ فريقه في اللحظات الأخيرة بتسجيل هدف التعادل، فإن هذا التعثر وضع حداً لمسيرة بايرن ميونخ المثالية، التي امتدت إلى 16 فوزاً متتالياً في جميع البطولات.

وأما في ليفركوزن، فكانت الهفوة الدفاعية المشتركة بين حارس مرمى هايدينهايم الألماني ديانت راماي وزميله أكثر غرابة من نظيرتها في برلين، إذ اصطدم اللاعبان ببعضهما في الدقيقة الـ22 أثناء محاولة تشتيت كرة عرضية، ليستغل المهاجم التشيكي باتريك شيك الموقف، ويسجل الهدف الثالث بسهولة في شباك خالية، وواصل باير ليفركوزن بعدها مهرجان الأهداف الذي انتهى بسداسية كاملة، وسط تألق الجزائري إبراهيم مازة الذي سجل أول ثنائية له بقميص الفريق منذ انضمامه في "الميركاتو" الصيفي الماضي.