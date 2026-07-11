نوسكوفا تتخطى أحزان فقدان والدتها وتتوج بلقب بطولة ويمبلدون

- توجت التشيكية ليندا نوسكوفا ببطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بنتيجة (2-1)، محققةً أول لقب "غراند سلام" في مسيرتها، لتصبح ثالث تشيكية تفوز بالبطولة في آخر أربع سنوات. - أظهرت نوسكوفا قوة وإصراراً في المباراة التي استمرت ساعتين و30 دقيقة، مستفيدةً من أخطاء موتشوفا، وأكدت أن بيترا كفيتوفا كانت قدوتها في التنس. - واجهت نوسكوفا تحديات شخصية بعد فقدان والدتها في 2024، وتعرضت لانتقادات بعد خسارتها في بطولة روما 2025، مما دفعها للرد عبر إنستغرام.

نجحت التشيكية ليندا نوسكوفا (21 عاماً) في التتويج ببطولة ويمبلدون للتنس، إثر انتصارها، اليوم السبت، على مواطنتها كارولينا موتشوفا (29 عاماً) بنتيجة (2ـ1) كانت تفاصيلها (6ـ2 و5ـ7 و6ـ3) في أول نهائي بين لاعبتين من بلد واحد منذ عام 2017. وأحرزت نوسكوفا أول لقب في مسيرتها في بطولات "غراند سلام"، ولكن المنافسة كانت قوية مع موتشوفا وتواصلت المواجهة ساعتين و30 دقيقة، ولكن اللاعبة الشابة نجحت في حسمها بعدما استغلت أخطاء منافستها التي تملك خبرات أكبر. وأصبحت نوسكوفا ثالث لاعبة تشيكية تفوز ببطولة ويمبلدون في آخر أربع سنوات، وذلك بعد فوز ماركيتا فوندروسوفا في عام 2023 وباربورا كريتشيكوفا بعد ذلك بعام.

وكانت المجموعة الثانية مثيرة، وأمتعت الجماهير، بعدما دافعت كل لاعبة عن فرصها في الفوز، ذلك أن موتشوفا في ثاني نهائي لها في بطولات "غراند سلام" كانت تطمح بدورها إلى الفوز بأول لقب في البطولات القوية، ولهذا اجتهدت كثيراً لتقلب الطاولة على منافستها ونجحت في إبقاء التشويق، غير أن نوسكوفا المصنفة 12 عالمياً قلبت الطاولة في المجموعة الحاسمة.

واعترفت نوسكوفا بأن التشيكية بيترا كفيتوفا كانت قدوتها الأولى، وقال في تصريحات نقلها موقع بونتو بريك الفرنسي: "عندما كنت صغيرةً ولم أكن أفهم الكثير عن التنس، كانت بيترا كفيتوفا رمزاً للتنس التشيكي. عندما فازت ببطولتي ويمبلدون، كنتُ أتابعها بشغف. بل أعتقد أنها ساهمت في زيادة حبي لهذه الرياضة. وعندما لعبتُ ضدها، شعرتُ بالرهبة وأنا ألعب إلى جانب بيترا كفيتوفا. لطالما كانت قدوةً لي".

رياضات أخرى سينر يثأر من ديوكوفيتش ويضرب موعداً مع زفيريف في نهائي ويمبلدون

كما واجهت اللاعبة الشابة موقفاً صعباً بعدما فقدت والدتها في عام 2024 بعد صراع مع المرض، وهو ما أثر فيها، كما تعرضت إلى انتقادات قوية من متابعيها الذي ربطوا بين عثرتها في بطولة روما في عام 2025، وفقدان والدتها قبل أشهر، وهو ما دفعها إلى الرد، ونشرت نوسكوفا على حسابها في إنستغرام بياناً تستنكر فيه الموقف، قائلةً: "إلى كل من ذكر والدتي بعد هزيمتي، وخاصة في عيد الأم: أتمنى من كل قلبي أن تجدوا الرحمة في قلوبكم يوماً ما"، مثل ما نقلت صحيفة ليكيب الفرنسية.