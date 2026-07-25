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نوريس يُنهي هيمنة مرسيدس قبل سباق جائزة المجر وهاميلتون يترقب

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العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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25 يوليو 2026
نوريس في المنتصف إلى جانب هاميلتون ولوكلير، 25 يوليو 2026 (دوم غيبونز/Getty)
نوريس في المنتصف إلى جانب هاميلتون ولوكلير، 25 يوليو 2026 (دوم غيبونز/Getty)
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وضع لاندو نوريس (26 عاماً)، بطل العالم في سباقات الفورمولا 1، اليوم السبت فريق ماكلارين في المركز الأول عند خط الانطلاق في سباق جائزة المجر الكبرى، الذي يُقام غداً الأحد، منهياً بذلك سلسلة هيمنة مرسيدس التي امتدت لعشرة سباقات متتالية.

وكانت هذه المرة الأولى خلال الموسم الحالي التي لا يحقق فيها فريق مرسيدس، المتصدر، المركز الأول على خط الانطلاق، في الوقت الذي انضمّ البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، إلى نوريس في الصف الأمامي، بعدما فوّت بطل العالم سبع مرات فرصة انتزاع الأفضلية للمرة الأولى منذ عام 2023 بفارق ضئيل بلغ 0.012 من الثانية.

وبعد انتظار طويل حقق نوريس أول انطلاق له هذا الموسم، مسجلاً زمناً بلغ دقيقة واحدة و17.207 ثانية في اللحظات الأخيرة من التجارب، بينما سيأتي خلف هاميلتون الوصيف، كلّ من زميله في فريق فيراري، شارل لوكلير من موناكو الذي سينطلق ثالثاً، ومتصدر الترتيب العام في هذه النسخة، الإيطالي كيمي أنتونيلي من مرسيدس الذي سيبدأ رحلة المنافسة في المجر من المرتبة الرابعة.

وسيبدأ الأسترالي أوسكار بياستري من فريق ماكلارين السباق من المرتبة الخامسة، بينما سيكون الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم 4 مرات في المركز السادس، بعدما حقق زمناً قدره 1:17.725، بينما ذهب مركز الانطلاق السابق لسائق مرسيدس الآخر، البريطاني جورج راسل، والثامن لإسحاق حجار من ريد بول، وحل أرفيد ليندبلاد من ألبين تاسعاً، والمخضرم الألماني نيكو هالكنبرغ عاشراً على متن سيارة أودي.

سيارة "ريد بول" خلال سباق جائزة ماليزيا الكبرى، 1 أكتوبر 2017 (ألكسندرا رادو/الأناضول)
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ويشهد هذا الموسم منافسة قوية على مستوى حصد لقب بطولة العالم للفورمولا 1، إذ يتصدر أنتونيلي في الوقت الحالي المسابقة برصيد 204 نقاط، عقب تحقيقه الفوز 6 مرات وصعوده إلى المنصة في ثماني مناسبات، بينما يحتلّ البريطاني لويس هاميلتون الوصافة بـ159 نقطة، وهدفه من دون شك القتال حتى الرمق الأخير في محاولة منه لفك الشراكة القياسية على مستوى الألقاب تاريخياً مع الألماني مايكل شوماخر، إذ يمتلك كلّ منهما 7 تتويجات.

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