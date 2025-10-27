نوريس يُتوج بطلاً في جائزة المكسيك فورمولا 1 ويعود للمنافسة بقوة

- لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين، يفوز بجائزة المكسيك الكبرى في فورمولا 1، متفوقًا على شارل لوكلير وماكس فيرستابن، ليحقق فوزه الأول منذ أغسطس والسادس هذا العام. - نوريس يرفع رصيده إلى 357 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن زميله أوسكار بياستري، بينما يحتل فيرستابن المركز الثالث برصيد 321 نقطة، مع تبقي أربع جولات وسباقي سبرينت. - فريق ماكلارين يعزز صدارته في ترتيب الصانعين برصيد 713 نقطة، متفوقًا بفارق كبير على فيراري ومرسيدس وريد بول.

تُوج سائق فريق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس (25 سنة)، فجر أمس الأحد، بطلاً في سباق جائزة المكسيك في الجولة الـ20 من منافسات فورمولا 1، بعد ظهوره بمستوى أكثر من رائع، ليدخل المنافسة على اللقب بكل قوة مع أوسكار بياستري الذي لم يُقدم المستوى المطلوب منه.

وانطلق نوريس من المركز الأول على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيس في مكسيكو، وسيطر على السباق منذ البداية حتى النهاية، ليجتاز خط النهاية بعد 71 لفة بوقت قدره ساعة و37 دقيقة و58 ثانية و574 جزءاً من الثانية، متقدماً بفارق 30 ثانية و324 جزءاً من الثانية عن وصيفه سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وبفارق 31 ثانية و49 جزءاً من الثانية عن الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، حامل اللقب العالمي في السنوات الأربع الماضية، الذي حل ثالثاً.

ويُعد هذا هو الفوز الأول للسائق البريطاني لاندو نوريس منذ جائزة سباق المجر الكبير في الثالث من شهر أغسطس/آب، والسادس له هذا العام والعاشر في مسيرته، كما بات نوريس رابع سائق مع فريق ماكلارين يحصد جائزة المكسيك الكبرى بعد السائق البرازيلي الراحل أيرتون سينا (1989)، والفرنسي آلن بروست (1988)، والنيوزيلندي ديني هولم (1969).

وبهذا الفوز انتزع لاندو نوريس صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 357 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن زميله بياستري المتراجع للمركز الثاني، فيما واصل فيرستابن تقليص الفارق بينه وبين سائقَي ماكلارين باحتلاله المركز الثالث مع 321 نقطة، وذلك قبل أربع جولات من ختام الموسم وسباقي سبرينت بمجموع 116 نقطة. ولدى الصانعين، عزز ماكلارين، الذي كان قد احتفظ بلقبه للعام الثاني توالياً، صدارته بعدما رفع رصيده إلى 713 نقطة، بفارق كبير عن الصراع على المركز الثاني بين الثلاثي فيراري (356 نقطة)، ومرسيدس (355 نقطة)، وريد بول (346 نقطة).