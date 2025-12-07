نوريس يحرز لقبه الأول في فورمولا 1 ويُنهي سيطرة فيرستابن

- فاز لاندو نوريس ببطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2025، منهياً سيطرة ماكس فيرستابن منذ 2021، بفارق نقطتين فقط رغم فوز فيرستابن بثمانية سباقات. - السباق الأخير شهد سيطرة فيرستابن من المركز الأول، بينما حافظ نوريس على المركز الثالث رغم محاولات منافسيه، مما ضمن له التتويج. - بدأ نوريس مسيرته في الفورمولا 1 مع مكلارين عام 2019، وحقق أول فوز له في ميامي 2024، ليواصل تطوره ويحقق حلمه بالفوز بالبطولة.

على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، التي شهدت انطلاقة سيطرة سائق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، على منافسات فورمولا 1 في آخر أربعة مواسم، حصد سائق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس (25 عاماً)، أول بطولة عالم في رصيده، منهياً بالتالي سيطرة سائق ريد بول، الذي فرض إيقاعاً قوياً منذ أن هزم البريطاني لويس هاميلتون عام 2021 في اللفة الأخيرة، محرزاً اللقب الأول في مسيرته.

وغابت الإثارة عن الجولة الأخيرة من منافسات فورمولا 1 لعام 2025، ذلك أن فيرستابن الذي انطلق من المركز الأول، سيطر على السباق منهياً المرحلة بانتصار جديد هو الثامن في رصيده هذا الموسم، بينما تراجع نوريس سريعاً للمركز الثاني خلف زميله الأسترالي أوسكار بياستري، الذي قاد السباق في بعض اللفات عندما توقف فيرستابن.

ولم يشهد السباق تنافساً حقيقياً، بما أن المركز الثالث يضمن لنوريس التتويج رسمياً، وحاول الدفاع عنه أمام محاولات خجولة من سائق فريق فيراري، شارل لوكلير، الذي رمى المنديل في اللفات الأخيرة، كما كان فريق ريد بول يأمل في أن يودعه سائقه الياباني تسونودا بهدية عبر تعطيل سرعة نوريس، ولكنه فشل في الصمود أمامه.

وبفارق نقطتين فقط، توج نوريس بلقبه الأول، رغم أن فيرستابن فاز بأكبر عددٍ من السباقات، بثمانية انتصارات مقابل سبعة لكل من نوريس وبياستري، الذي كان يبدو المرشح الأول للتتويج ببداية قوية ولكن مستواه كان ضعيفاً في آخر الجولات وخسر الكثير من النقاط، أما فيرستابن فقد دفع ثمن بدايته المتعثرة، حيث وصل الفارق في النصف الأول من الموسم إلى أكثر من 100 نقطة، ولكن عودته المتأخرة لم تكن كافية لقلب الطاولة، في وقت كان فيه نوريس الأكثر استقراراً في النتائج واستفاد في الآن نفسه من بعض الظروف التي ساعدته، مثل تجاوز الإيطالي كيمي أنتونيلي بسهولة في نهاية سباق قطر في الأسبوع الماضي، ما منحه نقاطاً إضافية كانت حاسمة في النهاية.

وتبدو قصة نوريس مثيرة، مثلما ذكرها موقع أوروب 1 الفرنسي، ففي سن التاسعة عشرة، وقّع الشاب المولود في بريستول، وصيف بطولة الفورمولا 2 في العام السابق خلف جورج راسل، أوّل عقد سائق فورمولا 1 لموسم 2019 مع الفريق، ليصبح زميلاً للإسباني كارلوس ساينز. في عامه الأول، أثار الإعجاب بسرعته وثباته ونتائجه القوية بالنسبة لمبتدئ. سجل نقاطه الأولى في سباق الجائزة الكبرى الثاني له فقط في البحرين، حيث احتل المركز السادس، وأنهى الموسم في المركز الحادي عشر في الترتيب برصيد 49 نقطة، وهو الأداء الذي ضمن له مقعده للموسم التالي.

Max Verstappen takes his EIGHTH win of 2025!



It's not enough to secure him the title, but he ends the year with more wins than anyone else, and just TWO points shy of a fifth straight title 👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Y9PpfanZXy — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

على مدار الموسمين التاليين، واصل لاندو نوريس تطوره، ولم يبدُ أن جائحة كوفيد-19 قد أثرت عليه، إذ حقق أول منصة تتويج في مسيرته في السباق الافتتاحي لموسم 2020 في النمسا، حيث حصل على المركز الثالث. في عام 2021، واصل البريطاني مسيرته التصاعدية، وحصل على أربعة مراكز أخرى على منصة التتويج، بما في ذلك المركز الثاني في مونزا، حيث حقق زميله الجديد، دانييل ريكاردو، الفوز، مانحاً مكلارين المركزين الأول والثاني منذ عام 2010 للمرة الأولى، وبعد حصوله على أول مركز أول في خط الانطلاق في مسيرته، اقترب من الفوز في سباق روسيا، لكن هطول أمطار غزيرة وقرارا سيئا بددا آماله.

كان موسما 2022 و2023 متشابهين بالنسبة لماكلارين. بدأ الفريق من مؤخرة الشبكة وتسلق التصنيف تدريجياً مع تقدم السباقات. هيمن لاندو نوريس على دانييل ريكاردو، سواء في السباق أو التجارب، وفي مواجهة هذا الوضع، تم استبدال الأسترالي بأحد مواطنيه: أوسكار بياستري. وعلى مدار هذين العامين، حقق لاندو نوريس ثمانية مراكز على منصة التتويج، وأنهى مكلارين الموسم في المركز السابع بشكل عام والرابع في بطولة الصانعين.

حلّ موسم 2024، ورغم كونه القائد الطبيعي للفريق، لم يُحقق لاندو نوريس أي فوز بعد، وهذا الفوز هو ما يحتاجه للمنافسة بجدية على لقب البطولة الذي يطمح إليه بشدة. على عكس العامين الماضيين، بدأ الموسم بدايةً جيدة، إذ حصد كلا السائقين نقاطاً فورية. وكسر البريطاني حاجز الطموح في ميامي، محققاً أول فوز له في سباق الجائزة الكبرى بعد 110 مشاركات في فورمولا 1 في مسيرته، لتنطلق بعدها الرحلة القوية، إذ نافس بقوة في نهاية الموسم الماضي، وأكد طموحاته في الموسم الحالي بنجاحه الكبير.