نوريس بأسبوع مثالي يُوسع الفارق.. وفيرستابن يُقلص خسائره

نجح سائق فريق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس (25 عاماً)، برفع الفارق في صدارة ترتيب بطولة العالم لـ "فورمولا 1"، إلى 24 نقطة، بعد انتصاره على حلبة إنترلاغوس في البرازيل، اليوم الأحد، والتي احتضنت المرحلة الـ 21 من المنافسات، متقدماً على سائق مرسيدس، الإيطالي كيمي أنتونيلي (18 عاما)، وسائق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً).



ودعّم نوريس مركزه في صدارة الترتيب، بعد أسبوع مثالي، إذ كان قد حسم السباق السريع "السبرينت"، يوم أمس السبت، مستغلاً الصعوبات، التي واجهها منافسه الأول، زميله الأسترالي، أوسكار بياستري (24 عاماً)، الذي لم ينهِ السباق بعد اصطدامه بجدار الأمان، وكذلك الصعوبات، التي وجدها فيرستابن، وأكمل نوريس تألقه، بحلوله أولاً في خط الانطلاق، بينما اضطرّ فيرستابن للانطلاق من منصة الصيانة، بعد أن قام فريقه بتعديلات على السيارة، لتعويض الفشل الذي واجهه في التجارب الرسمية، وسيطر نوريس على السباق منذ اللفة الأولى، وحصد الفوز الخامس هذا الموسم دون أية صعوبة، محرزاً الفوز رقم 11 في مسيرته والسابع هذا الموسم.



وكان فيرستابن نجم هذه المرحلة، فانطلاقه من المركز الأخير لم يحد من طموحاته، ليحصد المركز الثالث بعد صراع قوي مع العديد من السائقين، ومِن ثمّ قلّص حجم الخسائر، وما زال في سباق المنافسة على التتويج رغم صعوبة المهمة، في الأثناء كان بياستري قريباً من إحداث المفاجأة، غير أنه تعرّض لعقوبة كلفته إنهاء السباق خامساً، وعليه فقد بدأ يبتعد عن صراع التتويج مع زميله نوريس.

وفي الأثناء، أُصيب فريق فيراري بنكسة مضاعفة، عقب تعرض سائقه شارل لوكلير إلى حادث، بعدما اصطدم به أنتونيلي ودفعه للانسحاب، رغم أنه كان يقدم عرضاً جيداً، بينما كان أداء سيارة البريطاني لويس هاميلتون مخيّباً، واضطرّ بدوره للانسحاب وعدم إكمال السباق، خاصة أنه تعرض بدوره لحادث في اللفة الأولى.