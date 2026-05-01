نوتنغهام يفاجئ أستون فيلا في "يوروباليغ".. وبالاس يبدع في المؤتمر

شهدت مواجهات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروباليغ"، مساء الخميس، قيام نادي نوتنغهام فورست بمفاجأة غريمه أستون فيلا، فيما خطف سبورتينغ براغا البرتغالي انتصاراً صعباً أمام فرايبورغ الألماني، في حين يواصل فريق كريستال بالاس الإبداع في منافسات مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتعرض نادي أستون فيلا إلى صدمة كبرى بعدما نجح نوتنغهام فورست في خطف انتصار مثير للغاية، بهدف مقابل لا شيء، بفضل النجم كريس وود الذي نجح في تنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه في الدقيقة الـ71، الأمر الذي سيجعل مواجهة الإياب أمراً مهماً للغاية بالنسبة إلى المدرب الإسباني الذي يُريد قيادة أستون فيلا صوب نهائي المسابقة القارية.

وبعيداً عما حدث بين نوتنغهام فورست وأستون فيلا، أثار نادي سبورتينغ براغا البرتغالي حماس جماهيره بعدما انتزع فوزاً صعباً للغاية على ضيفه فرايبورغ الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف، الأمر الذي يجعل الأمور مفتوحة على مصرعيها من أجل تحديد هوية من سيخطف بطاقتي التأهل لنهائي بطولة "يوروباليغ".

أما في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، فواصل نادي كريستال بالاس الإنكليزي، الذي يُعد أحد أبرز المرشحين لحسم لقب المسابقة القارية، نتائجه المثيرة، بعدما استعرض قوته الهجومية أمام شاختار دونيتسك الأوكراني الذي تجرع مرارة الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما استطاع فريق رايو فاليكانو الإسباني تحقيق الأهم منه، وهو الانتصار على ستراسبورغ الفرنسي بهدف نظيف سجله ألكساندر زورافسكي في الدقيقة الـ54.