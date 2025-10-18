نهضة بركان يواجه بيراميدز بطموح حصد لقب كأس السوبر الأفريقي

- تترقب الجماهير مواجهة بين بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2025، حيث يسعى كل فريق لحصد ثاني ألقابه القارية هذا العام بعد تتويج بيراميدز بدوري الأبطال ونهضة بركان بكأس الكونفيدرالية. - يواجه الفريقان تحديات بسبب الإصابات، حيث يغيب رمضان صبحي عن بيراميدز وأسامة المليوي عن نهضة بركان. الفائز سيحصل على 500 ألف دولار، بينما يحصل الوصيف على 250 ألف دولار. - يقود كرونسلاف يورتشيتش بيراميدز بعد إنجازات كبيرة، بينما قاد معين الشعباني نهضة بركان للفوز بالدوري المغربي. الأندية المصرية تتصدر تاريخياً في عدد مرات التتويج بكأس السوبر الأفريقي.

تترقب الجماهير العربية، اليوم السبت، ليلة كروية مصرية – مغربية، بحثاً عن حصد آخر ألقاب بطولات الأندية الأفريقية لكرة القدم لعام 2025، عندما يلتقي نادي بيراميدز المصري نظيره نهضة بركان المغربي على استاد الدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة، على لقب كأس السوبر الأفريقي ثالثة بطولات القارة السمراء.

ويبحث بيراميدز ونهضة بركان عن حصد ثاني لقب قاري لهما هذا العام، بعدما توج الأول بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، فيما حصد الثاني لقب بطل كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وإنهاء العام الجاري بشكل مميز على صعيد حصد الألقاب التاريخية. وتاريخياً، لم يحصد بيراميدز لقب بطل السوبر الأفريقي من قبل، ويسعى إلى حصد أول كأس سوبر له، فيما فاز نهضة بركان ببطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2022، على حساب مواطنه الوداد، ويبحث عن ثاني ألقابه، وهو ما يزيد المباراة قوة، خاصة أنها تمثل "بروفة" للفريقين اللذين يتنافسان في الموسم الجاري على لقب بطل دوري الأبطال.

وتلقى مدرب بيراميدز ضربة قوية قبل مواجهة بطولة كأس السوبر الأفريقي، تمثلت في تأكد استمرار غياب رمضان صبحي الجناح الأيسر وصانع الألعاب، الذي يعاني من إصابات منذ بداية الموسم، وهو لاعب صاحب خبرات وحلول هجومية، فيما تلقى مدرب نهضة بركان ضربة قوية في الأيام الأخيرة، تمثلت في إصابة أسامة المليوي نجم الفريق المغربي، وأحد أبرز أوراقه في التشكيلة الأساسية على الصعيد الهجومي، بعد تعرضه لإصابة التمزق من الدرجة الرابعة في عضلة الفخذ.

ولن تكون قمة الليلة، الأولى بالنسبة إلى مواجهات نهضة بركان وبيراميدز وجهاً لوجه على حصد لقب قاري، إذ يملك الفريقان لقاءً شهيراً جمع بينهما في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية في عام 2020، والتي شهدت وقتها نجاح نهضة بركان في الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، وتوج وقتها بطلاً للكونفيدرالية. وتمثل المباراة المرتقبة مكسباً مالياً لأي فريق من بيراميدز أو نهضة بركان، إذ ينال الفائز 500 ألف دولار أميركي، في حين ينال الوصيف 250 ألف دولار، وهو ما يدفع كل نادٍ للسعي وراء الفوز، وحصد اللقب القاري الثاني في عام 2025.

وتمثل المباراة المرتقبة تاريخاً ذهبياً ينتظر الفائز من بين كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، أو معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان، إذ يملك كل منهما إنجازات أخرى، وقاد يورتشيتش في آخر عامين بيراميدز لحصد أغلى الألقاب، وكسر دوامة الغياب عن منصات التتويج، وقاده للفوز بكأس مصر عام 2024، وهي أول بطولة في تاريخه، ثم أضاف لها دوري أبطال أفريقيا 2025 لأول مرة، وحصل على بطولة كأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال في 2025.

وحقق معين الشعباني مسيرة ذهبية في نهضة بركان، إذ قاده للفوز ببطولة الدوري المغربي لأول مرة في تاريخه عام 2025، وبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2025، وحصد اللقب القاري، كما صعد بالنهضة البركانية إلى نهائي الكونفيدرالية في عام 2024، وكلاهما، أي يورتشيتش والشعباني، جرى تجديد تعاقده في الموسم الجاري، ويسعى كل نادٍ للإبقاء على مدربه في منصبه لأطول فترة ممكنة.

وتشير سجلات التاريخ إلى أفضلية مصرية على صعيد الأكثر تتويجاً برصيد 13 لقباً، إذ نال الأهلي كأس السوبر الأفريقي ثماني مرات، وهو رقم قياسي جعل منه الأكثر تتويجاً، ويليه الزمالك المصري، الذي نال اللقب خمس مرات من قبل، فيما توج مازيمبي الكونغولي ثلاث مرات، والنجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي ومعهما إنييمبا النيجيري، ونال كل منهم البطولة مرتين، بينما تبرز أندية عربية عدّة أخرى نالت الكأس بواقع مرة واحدة، مثل الترجي التونسي والوداد المغربي ونهضة بركان المغربي ووفاق سطيف الجزائري واتحاد العاصمة الجزائري.