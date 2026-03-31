نهضة بركان يرد على بيان الهلال السوداني

- دافعت إدارة نهضة بركان عن موقفها بعد اتهامات بمشاركة لاعب غير مؤهل ضد الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدة احترامها للمساطر القانونية ورفضها للشائعات التي تهدف للتشويش على مسار الفريق. - أكد الهلال السوداني أن لاعب نهضة بركان، حمزة الموساوي، شارك في المباراة رغم إيقافه بسبب تناول مواد محظورة، لكن الإيقاف رُفع قبل المواجهة. - يستعد نهضة بركان لمواجهة الجيش الملكي في نصف النهائي، ساعياً لتحقيق التأهل الأول في تاريخه إلى النهائي وسط تنافس تاريخي بين الفريقين.

نشرت إدارة فريق نهضة بركان المغربي بياناً دافعت من خلاله عن موقف النادي، بعد الأخبار التي تحدثت عن اعتماد الفريق على لاعب غير مؤهل في مواجهة الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويقدم نهضة بركان موسماً ناجحاً بالوصول إلى المربع الذهبي من دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً نجاحاته في المواسم الأخيرة، في حين كان الرد وهو أول موقف رسمي من إدارة بطل كأس الكونفيدرالية في الموسم الماضي، منذ انتشار الأخبار التي تؤكد أن الفريق ارتكب خطأ في تلك المواجهة.

وجاء في بيان الفريق المغربي: "نادينا يعتبر كل ما يروج مجانباً للصواب؛ ونادي نهضة بركان كيان مؤسساتي يحترم كل المساطر القانونية والأجهزة التنظيمية، ولهذا يعتبر ما يُشاع بعيداً كل البعد عن الحقائق والوقائع، والغرض منه التشويش على مسار فريقنا خلال هذه المنافسة. ولهذا نجدد نداءنا لجماهيرنا الوفية وجميع مكونات النادي؛ لتجاوز هذه الهجومات المستهدفة، والالتفاف والتماسك، للوصول إلى الأهداف المسطرة".

وكان نادي الهلال السوداني قد نشر بياناً أكد من خلاله أن لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي شارك في المواجهة التي جمعت الفريقين منذ أيام في ربع النهائي، رغم أنه تلقى إخطاراً رسمياً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، يؤكد ثبوت أنه تناول مواد محظورة. واعتبر البيان أن اللاعب أوقف عن النشاط، قبل أن يتمّ رفع الإيقاف قبل مواجهة ربع النهائي.

ويستعد نهضة بركان لخوض مباراة قوية في نصف النهائي، أمام الجيش الملكي المغربي، في رحلة بحثه عن التأهل الأول في تاريخه إلى النهائي. وستكون المواجهة شديدة الصعوبة بحكم التنافس التاريخي بين الفريقين، ورغبة كل منهما في أن يكون ممثل المغرب في اللقاء الختامي من دوري أبطال أفريقيا.