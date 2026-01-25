- تعادل نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري بدون أهداف في دوري أبطال أفريقيا، ليرفع كل منهما رصيده إلى سبع نقاط، وشهدت المباراة تألق لاعبين مثل هيثم منعوت وعبد الحق عسال من نهضة بركان، وحامد حمدان ومهند لاشين من بيراميدز. - في المجموعة الثانية، تعادل شبيبة القبائل الجزائري مع الجيش الملكي المغربي، ليحصل كل منهما على نقطتين، بينما يتصدر الأهلي المصري المجموعة بسبع نقاط. - في كأس الكونفيدرالية، فاز اتحاد العاصمة الجزائري على دغوليبا المالي بهدفين، ليقترب من التأهل المبكر إلى ربع النهائي برصيد تسع نقاط.

تعادل ناديا نهضة بركان المغربي (بطل الكونفيدرالية) وبيراميدز المصري (حامل اللقب) بدون أهداف، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، على ملعب الأول، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2025-2026، ليرفع نهضة بركان رصيده إلى سبع نقاط ومثلها لضيفه.

وشهدت المباراة تألق أكثر من لاعب في صفوف الفريقين، مثل هيثم منعوت وعبد الحق عسال من جانب نهضة بركان، وحامد حمدان ومهند لاشين ومحمد الشيبي ومحمود زلاكة من جانب بيراميدز. وجاء الشوط الأول متوسط المستوى ولاحت خلاله ثلاث محاولات هجومية لكل فريق، وفي الشوط الثاني زادت الخطورة من جانب الفريقين، وأهدر نهضة بركان وبيراميدز عدة فرص للتسجيل، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وشهدت المجموعة الأولى لأبطال أفريقيا أيضاً، تعادل فريق باور ديناموز الزامبي مع نظيره ريفرز يونايتد النيجيري بدون أهداف، ليحصد كل منهما أول نقطة له، وسط غياب تام لنغمة الانتصارات. وفي المجموعة الثانية، تعادل نادي شبيبة القبائل الجزائري مع الجيش الملكي المغربي سلباً، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأول، ليرفع الجيش الملكي وشبيبة القبائل رصيد كل منهما إلى نقطتين، في المركزين الثالث والرابع توالياً، خلف الأهلي المصري المتصدر بسبع نقاط، ويانغ أفريكانز التنزاني الوصيف بأربع نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، حقق نادي الترجي التونسي فوزاً صعباً على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد في ملعب الأول، ليحقق بطل تونس الفوز الأول له في دور المجموعات. ورفع الترجي رصيده إلى خمس نقاط يحتل بها المركز الأول مؤقتاً في جدول ترتيب المجموعة، متقدماً على كل من بترو أتلتيكو الأنغولي، واستاد مالي. وسجل جاك ديارا هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 21، ومنح به فريقه ثلاث نقاط غالية، في سباق المنافسة على القمة.

وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حقق اتحاد العاصمة الجزائري، فوزاً غالياً على دغوليبا المالي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات المجموعة الأولى. ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول، وبات قريباً من حسم التأهل المبكر إلى الدور ربع النهائي، فيما بقي دغوليبا بدون أية نقاط. وسجل زكريا دراوي هدف التقدم لاتحاد العاصمة في الدقيقة 13، فيما أحرز أحمد خالدي الهدف الثاني في الدقيقة 84.