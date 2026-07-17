نهضة بركان المغربي يؤكد مغادرة الشعباني لتدريب منتخب تونس

- أعلن نادي نهضة بركان المغربي عن مغادرة المدرب معين الشعباني لتولي تدريب منتخب تونس، بعد تلقيه طلباً رسمياً من الاتحاد التونسي لكرة القدم، رغم ارتباطه بعقد مع النادي حتى 2027. - أبدى نادي نهضة بركان تفهمه لقرار الشعباني، مشيداً باحترافيته والتزامه خلال فترة تدريبه، ومؤكداً على العلاقات المتميزة بين المغرب وتونس في مجال كرة القدم. - أكد النادي استمراره في العمل بجدية للتحضير للمرحلة المقبلة، داعياً الجماهير للاعتماد على الصفحات الرسمية كمصدر للمعلومات.

أكد نادي نهضة بركان المغربي مغادرة المدرب معين الشعباني لتدريب منتخب تونس في الفترة المقبلة، بعد أن كانت وسائل الإعلام قد أشارت قبل أيام إلى موافقة الشعباني على تدريب المنتخب التونسي الذي خرج من الدور الأول في بطولة كأس العالم 2026 التي تُختتم يوم الأحد المقبل بنهائي الأرجنتين وإسبانيا.

ونشر نادي نهضة بركان المغربي عبر صفحته الرسمية في فيسبوك بياناً رسمياً، الجمعة، أكد فيه مغادرة الشعباني منصبه لتدريب منتخب تونس. وجاء في البيان الرسمي: "يُعلن نادي نهضة بركان لجماهيره الوفية وللرأي العام الرياضي أن مدرب الفريق، معين الشعباني، تلقى طلباً رسمياً من الاتحاد التونسي لكرة القدم من أجل تولي مهمة الإشراف على العارضة التقنية للمنتخب الوطني التونسي".

وأضاف بيان النادي المغربي ذاكراً: "يرتبط الشعباني بعقد مع نادي نهضة بركان يمتد إلى غاية 30 يونيو 2027، كما سبق أن تم التواصل معه في مناسبتين سابقتين من أجل تولي قيادة المنتخب الوطني التونسي، قبل أن تتجدد الاتصالات للمرة الثالثة. وأمام ما تمثله مهمة قيادة المنتخب الوطني من قيمة خاصة، وما يحمله نداء الوطن وخدمة منتخب البلاد من دلالات وطنية، أبدى نادي نهضة بركان تفهمه لهذا الطلب، تقديراً لهذه المهمة، وفي إطار علاقات الاحترام والتعاون الرياضي التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك الروابط المتميزة بين مؤسسات كرة القدم في البلدين".

كرة عربية الشعباني يُوافق على تدريب منتخب تونس ولهذا تأجل الإعلان الرسمي

وتابع البيان الرسمي للنادي المغربي: "خلال سنتين ونصف قضاها على رأس العارضة التقنية للفريق، أبان معين الشعباني عن احترافية كبيرة والتزام دائم واحترام عميق للنادي ومسيريه ولاعبيه وجماهيره، وأسهم بعمله ومجهوداته في تحقيق محطات بارزة وكتابة صفحة مميزة من تاريخ نهضة بركان"، كما عبّر عن شكره للشعباني على جهوده التي بذلها خلال الفترة التي قضاها مع النادي، معرباً عن أمله بنجاحه في مسيرته المقبلة. وأكدت إدارة نادي نهضة بركان في البيان أن "النادي يواصل عمله بكل جدية ومسؤولية من أجل التحضير والتدبير للمرحلة المقبلة لضمان استمرارية المسار الرياضي للفريق". وأهاب بالجماهير إلى ضرورة اعتماد الصفحات الرسمية للنادي مصدراً للمعلومات.