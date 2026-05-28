- انتهت هيمنة كارلوس ألكاراز ويانيك سينر على بطولات "غراند سلام" بعد خروج سينر من رولان غاروس وغياب ألكاراز بسبب الإصابة، مما يفتح المجال لظهور أبطال جدد في عالم التنس. - فاز ألكاراز وسينر بتسعة ألقاب متتالية في البطولات الكبرى، مما جعل فوز لاعب آخر ببطولة "غراند سلام" حدثاً نادراً في السنوات الأخيرة. - تتجه الأنظار الآن إلى نوفاك ديوكوفيتش الذي يسعى لتحقيق لقبه الـ25 في "غراند سلام" في ظل غياب ألكاراز وسينر.

انتهت هيمنة الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر على بطولات "غراند سلام" للتنس، بعدما ودع سينر بطولة رولان غاروس بخسارته المفاجئة أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو اليوم الخميس. وكان الإيطالي المرشح الأول لحصد أول لقب في باريس بعد أن حصد الوصافة في العام الماضي، بينما غاب حامل اللقب ألكاراز عن البطولة بسبب الإصابة.

ولن يشاهد عشاق التنس ألكاراز أو سينر بطلين لنسخة رولان غاروس لعام 2026، وذلك بعد أن فازا ببطولات "غراند سلام" منذ قرابة ثلاث سنوات، وفرضا همينة تاريخية على البطولات الكبرى في عالم التنس، ولم يتركا الفرصة لبقية اللاعبين لحصد التتويجات. وأكد موقع "آر.إم. سي" الفرنسي، الخميس، أن فوز لاعب آخر غير سينر أو ألكاراز ببطولة "غراند سلام" أصبح حدثاً نادراً للغاية في السنوات الأخيرة. فقد فاز عملاقا التنس بتسعة ألقاب متتالية في البطولات الكبرى. وكان آخر فوز للاعب ثالث في 10 سبتمبر/أيلول 2023، عندما حصد الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب بطولة أميركا المفتوحة قبل 1001 يوم من نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لهذا العام المقررة إقامته في 7 يونيو/حزيران.

ومنذ ذلك الحين، فاز يانيك سينر ببطولتين في أستراليا المفتوحة، وبطولة ويمبلدون، وبطولة أميركا المفتوحة، بينما هيمن كارلوس ألكاراز على جميع الجبهات، محرزاً لقبين في باريس، ولقباً في لندن، ولقباً في نيويورك، ولقباً في ملبورن في يناير/كانون الثاني الماضي. وستتجه الأنظار إلى النجم الصربي ديوكوفيتش الذي خاض نهائي بطولة أستراليا في بداية العام، والذي قد ينجح في حصد اللقب رقم 25 في بطولات "غراند سلام" في غياب المصنف الأول عالمياً سينر والثاني ألكاراز، ما يعطيه أملاً قوياً في حصد لقب سيكون مهماً للغاية.