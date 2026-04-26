نهاية موسم صلاح مع ليفربول.. هل سيكون جاهزاً لخوض كأس العالم؟

أكد مدير منتخب مصر لكرة القدم، إبراهيم حسن، اليوم الأحد، أن قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح (33 عاماً)، سيغيب عن بقية مباريات الموسم، بعد تعرّضه لإصابة في أوتار الركبة خلال فوز فريقه على كريستال بالاس بنتيجة 3-1 في الدوري الإنكليزي الممتاز أمس السبت، وذلك بعد خروجه في الدقيقة الـ60 من ملعب أنفيلد رود، وتلقيه تصفيقاً من جماهير فريقه.

ولم يصدر ليفربول أي بيان رسمي بشأن حالة صلاح. ومع ذلك، قال إبراهيم حسن لوكالة رويترز، إن النجم المصري خاض مباراته الأخيرة مع الريدز: "لقد تعرّض لتمزقٍ في أوتار الركبة وسيحتاج إلى أربعة أسابيع من العلاج". وأكد حسن للمصدر عينه أن محمد صلاح سيكون جاهزاً لخوض كأس العالم 2026 مع منتخب مصر، حيث سيواجه الفراعنة كلاً من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في المجموعة السادسة.

وسيحاول صلاح التعافي في الوقت المناسب قبل انطلاق البطولة في أميركا الشمالية، حين تبدأ المنافسات يوم 11 يونيو/ حزيران، وتجنّب تكرار الإصابة التي تعرّض لها قبل نسخة روسيا 2018، إثر إصابة في كتفه خلال مباراة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا. وكان الاتحاد المصري قد نشر بياناً رسمياً ليل أمس السبت قال خلاله: "حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، على التواصل مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي، وقائد المنتخب الوطني، من أجل الاطمئنان عليه بعد الإصابة، التي تعرّض لها خلال مواجهة كريستال بالاس، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ34. وتمنّى حسام وإبراهيم حسن الشفاء العاجل لقائد المنتخب، والعودة سريعاً للملاعب لقيادة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026".

ووصلت مسيرة صلاح مع ليفربول إلى نهايتها بعد تسعة مواسم حافلة بالألقاب، إذ سيختتم الموسم بكلماتٍ مؤثرة بدلاً من الأهداف، وذلك حين يُخاطب الجماهير بعد المباراة الأخيرة ضد برينتفورد، ويتبقّى لليفربول مباراتان فقط على أرضه أمام تشلسي في التاسع من مايو/ أيار، وبرينتفورد في الـ24 من الشهر عينه، مع العلم أن صلاح يُعد ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول، وهو الذي سجل 12 هدفاً، وصنع تسعة في جميع المسابقات هذا الموسم.