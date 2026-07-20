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نهائي 2026 كابوس للأرجنتين.. رقم سلبي تاريخي وبطل واحد اسمه مارتينيز

كرة عالمية
إسطنبول

أيوب الحديثي

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أيوب الحديثي
صحافي رياضي عراقي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2018.
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20 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 02:12 (توقيت القدس)
مارتينيز بعد تلقيه هدف توريس، 19 يوليو 2026 (باتريك سميث/Getty)
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- دخل المنتخب الأرجنتيني تاريخ كأس العالم بشكل غير مسبوق، كأول فريق يفشل في تسديد أي كرة خلال 90 دقيقة في نهائي المونديال ضد إسبانيا، رغم امتلاكهم أسماء هجومية بارزة مثل ليونيل ميسي.

- تميز الحارس إيميليانو مارتينيز بأداء استثنائي، حيث تصدى لـ11 تسديدة إسبانية، وهو رقم قياسي في نهائيات كأس العالم، رغم معاناته من كسر في إصبع يده اليمنى.

- تُعد هذه الإحصائية غير مسبوقة في تاريخ كأس العالم، حيث لم يسبق لأي فريق في النهائيات أن أنهى المباراة دون تسديدات، باستثناء كوستاريكا في 1990 و2022.

دخل المنتخب الأرجنتيني تاريخ كأس العالم من الباب الخلفي، بعدما أصبح أول منتخب في تاريخ البطولة يفشل في تسديد أي كرة خلال 90 دقيقة، في مباراة نهائي المونديال. وعانى منتخب "الألبيسيليستي" بوضوح أمام إسبانيا في اللقاء النهائي، إذ عجزت كتيبة المدرب ليونيل سكالوني عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى "لاروخا"، ولم تنجح في تهديد الحارس الإسباني طوال الوقت الأصلي للمباراة (90 دقيقة)، بحسب إحصائيات أوبتا، في اللقاء الذي خسروه بهدف دون رد.

وتُعد هذه الإحصائية غير مسبوقة في تاريخ اللقاءات النهائية في كأس العالم، حيث لم يسبق لأي منتخب وصل إلى المباراة النهائية أن أنهى الدقائق التسعين الأولى من دون أي محاولة تسديد. ورغم امتلاك الأرجنتين أسماء هجومية بارزة بقيادة ليونيل ميسي، فإن التنظيم الدفاعي الإسباني والضغط العالي حدّا من خطورة حامل اللقب، ليعيش المنتخب الأرجنتيني ليلة صعبة انتهت بفقدان اللقب العالمي. ومن بين 900 مباراة أُقيمت في كأس العالم خلال الفترة التي حللتها أوبتا (منذ عام 1966)، لم يحقق أي منتخب إحصائية صفرية على مستوى التسديدات خلال الوقت الأصلي، سوى كوستاريكا عام 1990 ضد البرازيل، وكوستاريكا ضد إسبانيا عام 2022، وأخيراً الأرجنتين عام 2026 ضد إسبانيا.

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وكان الحارس إيميليانو مارتينيز الاستثناء الوحيد لمنتخب الأرجنتين في النهائي، بعدما قدم أداءً مميزاً. وسددت إسبانيا 15 تسديدة في الوقت الأصلي، تصدى مارتينيز لعشر منها في الوقت الأصلي، وأضاف تصدياً آخر، وهو الحادي عشر له، بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الوقت الإضافي، وتعدّ تصديات مارتينيز الـ11 الأعلى في نهائي كأس العالم، بحسب موقع "يو أس تودي" الأميركي. والمثير للدهشة أن مارتينيز قدم كل هذا وهو يُعاني من كسر في إصبع يده اليمنى (إصابة عانى منها منذ نهائية الموسم الماضي). وتعرض حارس الأرجنتين لإصابةٍ طفيفة في الشوط الأول من الوقت الإضافي للقاء النهائي، وبقي ملقىً على الأرض لبضع لحظات، وتلقى الإسعافات الأولية قبل أن ينهض ويكمل المباراة.

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