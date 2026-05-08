نهائي مونديال 2026.. خفض سعر تذكرة القطار بعد الانتقادات

- تخفيض سعر تذكرة القطار: تم تخفيض سعر تذكرة القطار ذهاباً وإياباً من نيويورك إلى ملعب "ميتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي من 150 إلى 105 دولارات بعد انتقادات المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - انتقادات لارتفاع الأسعار: واجهت اللجنة المنظمة لمونديال 2026 انتقادات بسبب ارتفاع أسعار النقل، حيث أن سعر التذكرة العادي يبلغ حوالي 12.90 دولاراً، مما أثار جدلاً واسعاً. - جهود لتخفيض التكاليف: طلبت حاكمة نيوجيرسي البحث عن رعايات خاصة لخفض التكاليف، بينما أكد "فيفا" على ضرورة توفير نقل مجاني أو بسعر الكلفة للمشجعين خلال البطولة.

خُفِّض سعر تذكرة القطار ذهاباً وإياباً من مدينة نيويورك إلى ملعب نهائي مونديال 2026 "ميتلايف ستاديوم" في مدينة نيوجيرسي، وهو الملعب الذي سيستضيف سبع مباريات أخرى خلال البطولة العالمية التي ستنطلق يوم 11 يونيو/حزيران وتستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبلين.

وذكرت وكالة فرانس برس في تقرير خاص، الجمعة، أن تذكرة القطار ذهاباً وإياباً من مدينة نيويورك باتجاه ملعب نهائي مونديال 2026، في نيوجيرسي، خُفِّضت من 150 إلى 105 دولارات، وذلك بعد الانتقادات الكبيرة من المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي القضية التي أثارت جدلاً كبيراً وتداولتها معظم الصحف الرياضية العالمية خلال الأشهر الأخيرة.

وانتقد المشجعون اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 في أميركا المبالغةَ في أسعار النقل إلى ملعب النهائي في نيوجيرسي، إذ إن سعر تذكرة الذهاب والإياب في الأيام العادية يبلغ حوالي 12.90 دولاراً فقط، مع الإشارة إلى أنه ستكون هناك 40 ألف تذكرة مُتاحة فقط في محطة القطار لكل مباراة من المباريات الثماني التي ستُقام على ملعب ميتلايف ستاديوم الذي يتسع لحوالي 82.500 متفرج.

وقال رئيس نظام النقل كريس كولوري إن "حاكمة نيوجيرسي ميكي شيريل، المسؤولة عن شبكة السكك الحديدية التي ستنقل المشجعين من مانهاتن إلى مجمّع ميدولاندز الرياضي، طلبت من هيئة (إن دجيه ترانزيت) البحث عن رعايات خاصة ومصادر أخرى لخفض كلفة التذكرة. يُسرني أننا تمكّنا من خفض السعر بنسبة لا تقل عن 30%، ليصل إلى 105 دولارات للتذكرة".

ومن غير المرجح أن يضع هذا التخفيض حداً للجدل حول الارتفاع الحاد في الأسعار، والذي استدعى أيضاً انتقادات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي بدوره يواجه انتقادات بسبب أسعار تذاكر مونديال 2026 أصلاً. ومع ذلك، ذكر "فيفا" في وقت سابق أنه من ضمن اتفاقه مع المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم كان يجب توفير نقل مجاني للمشجعين إلى جميع المباريات، وأن إعادة التفاوض نصّت على أن يكون النقل "بسعر الكلفة" في أيام المباريات. وهنا تبرز الاختلافات الكبيرة، إذ إن المشجعين الذين يتوجهون مثلاً إلى ملعب فايننشال فيلد في فيلادلفيا، وهو أحد ملاعب مونديال 2026، سيدفعون حوالي دولارين و90 سنتاً للوصول إلى الملعب، ولن يدفعوا شيئاً للمغادرة عبر شبكة مترو الأنفاق في المدينة.