نهائي مرتقب بين سينر وزفيريف في بطولة ويمبلدون للتنس

- يلتقي الإيطالي يانيك سينر والألماني ألكسندر زفيريف في نهائي ويمبلدون، حيث يسعى زفيريف لتأكيد مكانته العالمية بعد فوزه برولان غاروس، بينما يسعى سينر لتعزيز سجله على الملاعب العشبية. - غياب كارلوس ألكاراز يمنح زفيريف فرصة لتحدي التصنيف العالمي، حيث لم يواجه سينر أو ألكاراز أو ديوكوفيتش في طريقه للفوز بباريس، مما يعزز فرصه في ويمبلدون. - فوز زفيريف اليوم سيجعله أول لاعب في العصر المفتوح يفوز ببطولة "غراند سلام" بعد تحقيق أول لقب له فيها، مما يفتح الباب لمنافسة ثلاثية أو رباعية في عالم التنس.

يجمع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة الدورات الأربعة الكبرى للتنس، بين أفضل لاعبَين هذا الموسم وهما الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، المصنّف الأول عالمياً، ووصيفه المستقبلي الألماني ألكسندر زفيريف (29 عاماً)، في لقاء مرتقب بين النجمين سيقام انطلاقاً من الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القدس المحتلة.

وتسبب فوز الألماني بلقب رولان غاروس الفرنسية على الملاعب الترابية، في صعوبة التنبؤ بهوية الفائز في نهائي اليوم. فقبل بطولة فرنسا، حيث انتصر زفيريف أخيراً في سن الـ29 عاماً بباكورة ألقابه في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، كان الإيطالي المرشح الأوفر حظاً للظفر باللقب على الملاعب العشبية في لندن. وفاز سينر ابن الـ24 عاماً، المتوج بأربع بطولات كبرى وحامل لقب ويمبلدون والذي أحرز أيضاً ألقاب دورات الماسترز الألف نقطة الخمس الأولى هذا العام، في 10 من أصل 14 مباراة خاضها ضد منافسيه الأكبر سناً، بما في ذلك آخر تسع مباريات. كما فاز في آخر ست مباريات من دون أن يخسر أي مجموعة.

وفي ظل غياب الإسباني كارلوس ألكاراز الذي لا يزال يعاني من إصابة في معصمه الأيمن والذي سيحل بدلاً منه زفيريف اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين في المركز الثاني بالتصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس، فإن الفرصة تبدو سانحة أمام الألماني لتأكيد مكانته في قمة كرة المضرب العالمية. ومن أجل تحقيق النصر في باريس، لم يكن على الألماني أن يهزم سينر، الذي خرج من الدور الثاني، ولا ألكاراز الذي لم يشارك بسبب الإصابة، ولا الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي هُزم في الدور الثالث، حيث فاز زفيريف حينها على الإيطالي فلافيو كوبولي، بعدما بات خلال السنوات الأخيرة اللاعب الوحيد الذي تحدّى الثنائي الإيطالي- الإسباني بجدية في الملاعب.

وبالتالي فإن الفوز على متصدر التصنيف العالمي في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، سيسمح لزفيريف بالبدء في ترسيخ فكرة منافسة ثلاثية، أو حتى رباعية، وذلك اعتماداً على مدى استمرار ديوكوفيتش في سعيه للفوز باللقب الكبير الخامس والعشرين في مسيرته لتحقيق رقم قياسي، وهو في التاسعة والثلاثين من عمره.

رياضات أخرى ديوكوفيتش يتوقع العودة مجدداً إلى منافسات ويمبلدون

ولم يخسر الألماني سوى مجموعتين منذ بداية ويمبلدون، الأولى في مباراته الافتتاحية أمام البلجيكي ألكسندر بلوكس (المصنف الـ36)، والثانية في دور الـ16 أمام التشيكي ييري ليهيتشكا (المصنف الـ14). وخسر سينر مجموعتين في الدور الأول أمام الصربي ميومير كيتشمانوفيتش (المصنف الـ50) في فوزه الصعب عليه بخمس مجموعات، قبل أن يستعيد إيقاعه في النهاية. وقدّم الإيطالي الذي أدخل زفيريف في دوامة من الشك الذاتي بعد تفوقه عليه في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2025، أداءً مذهلاً أمام ديوكوفيتش، أول من أمس الجمعة.

وفي حال تمكّن زفيريف من تحقيق إنجاز الفوز على النجم الإيطالي، اليوم الأحد، سيصبح أول لاعب في العصر المفتوح (الذي بدأ عام 1968) يفوز بإحدى بطولات "غراند سلام" مباشرة بعد تحقيق أول لقب له فيها، وهو إنجاز لم يحققه لا الاسكتلندي آندي موراي ولا الروسي دانييل مدفيديف، حيث خسر كلاهما في نهائي أستراليا المفتوحة بعد فوزهما ببطولة أميركا المفتوحة آنذاك.