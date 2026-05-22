نهائي كأس فرنسا: اشتباكات وعُنف وجرحى قبل المباراة

- شهدت باريس أعمال شغب عنيفة قبل نهائي كأس فرنسا بين لانس ونيس، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم مشجع في حالة خطيرة، نتيجة اشتباكات بين الجماهير. - تدخلت الشرطة الفرنسية بسرعة لاحتواء الوضع، واعتقلت 65 شخصاً وصادرت أسلحة خفيفة وأقنعة وقبضات حديدية، مؤكدة على خطورة المباراة بسبب التوترات السابقة بين الفريقين. - تُصنف مباراة لانس ونيس كحدث عالي الخطورة، نظراً للتوترات المتكررة في مواجهاتهما السابقة، خاصة بعد حوادث الشغب في الدوري الفرنسي عامي 2023 و2024.

شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الخميس، أعمال شغب وفوضى وأحداث عنف كبيرة قبل المباراة النهائية لبطولة كأس فرنسا التي ستجمع اليوم الجمعة، بين لانس ونيس في ملعب ستاد فرنسا، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف المشجعين الذين كانوا في الشوارع مساء أمس.

ووفقاً للمعلومات التي نشرها "موقع راديو أر أم سي" الفرنسي، الجمعة، فقد أُصيب ستة أشخاص من بينهم مشجع حالته خطيرة، إثر اشتباكات وأعمال عنف اندلعت في شوارع العاصمة الفرنسية باريس التي شهدت اجتياحاً جماهيرياً كبيراً من مشجعي ناديي نيس ولانس طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس فرنسا لموسم 2025-2026، والتي ستُقام مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

وبدأت أحداث العنف بين مشجعي ناديي لانس ونيس قبل منتصف ليل أمس الخميس، بعدما تجمع حوالي 100 مشجع لنادي نيس في أحد شوارع باريس، بحثاً عن اشتباك مع جماهير لانس، إلى حين وصولهم إلى شارع توجد فيه مجموعة من مشجعي نادي لانس، لتندلع اشتباكات عنيفة بين المشجعين من دون معرفة الأسباب وراء الحادثة.

وأعلنت الشرطة الفرنسية عن اعتقال بعض المتورطين في أعمال العنف والفوضى من مشجعي ناديي لانس ونيس، حيثُ تدخلت عناصر من الشرطة سريعاً لاحتواء الوضع وفضّ الاشتباكات، في وقت أُلقي القبض على حوالي 65 شخصاً من بين المتورطين في أعمل العنف والفوضى، كما أكدت الشرطة في بيان رسمي مصادرة أسلحة خفيفة بينها سكاكين، إلى جانب أقنعة الوجه والقفازات مزودة بقبضات حديدية.

يُذكر أن الشرطة الفرنسية تُصنف مباراة لانس ونيس ضن المباريات عالية الخطورة بسبب التوترات المتكررة التي شهدتها المواجهات السابقة بين الفريقين خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد حوادث الشغب والفوضى التي رافقت مواجهاتهما في الدوري الفرنسي خلال عامي 2023 و2024.