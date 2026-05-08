نهائي كأس الملك: الهلال للتتويج العاشر والخلود لكتابة التاريخ

- يشهد ملعب الإنماء مواجهة حاسمة بين الهلال والخلود في نهائي كأس الملك، حيث تأهل الهلال بعد فوزه على الأهلي، بينما وصل الخلود على حساب الاتحاد. يسعى الهلال للفوز بلقبه العاشر، بينما يطمح الخلود لتحقيق أول ألقابه. - يدخل الهلال المباراة بتشكيلة قوية بقيادة المدرب سيموني إنزاغي، رغم غياب كاليدو كوليبالي. يطمح مدرب الخلود، ديزموند باكنغهام، لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على الهلال. - الهلال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه رقماً قياسياً في الدوري، بينما يسعى الخلود لمفاجأة الهلال وتحقيق الفوز في ظل غياب الضغوط.

سيكون ملعب الإنماء في السعودية، اليوم الجمعة، مسرحاً للمواجهة المرتقبة بين الهلال ونظيره الخلود، بنهائي كأس الملك للموسم الحالي (الساعة 9 مساءً بتوقيت القدس المحتلة). وبلغ الهلال المباراة النهائية بعد انتصاره على الأهلي في الدور نصف النهائي، في لقاء حسم بركلات الترجيح، فيما تأهل الخلود إلى المواجهة الختامية بالسيناريو ذاته، وعلى حساب الاتحاد.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء الختامي حضوراً جماهيرياً كبيراً، نظراً للقيمة الفنية والتاريخية للبطولة، وفي ظل القاعدة الجماهيرية التي يتمتع بها نادي الهلال. وتوج الهلال بلقب كأس الملك (بطولة خادم الحرمين الشريفين) 9 مرات في تاريخه حتى الآن، ويُعد من أكثر الأندية تتويجاً بالبطولة، حيث جاءت ألقابه في أعوام مختلفة، مما يعكس حضوره التاريخي القوي في الكرة السعودية، فيما لم يسبق لنادي الخلود التتويج بلقب كأس الملك حتى الآن. ويعتبر الهلال والملقب بـ"الزعيم"، الأقرب لنيل اللقب، نظراً لما يملكه من نجوم كبار، على رأسهم الفرنسي كريم بنزيمة، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبين نيفيز، رفقة سالم الدوسري، فيما يراهن نادي الخلود على تألق الإسباني إيغو كورتاغارينا.

وسيعاني "الزعيم" من غياب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي بات خارج حسابات المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في المباراة النهائية، كونه لم يتعافَ بعد من إصابة تعرض لها خلال تدريبات فريقه، وغاب بسببها عن مباراة الهلال والخليج المؤجلة، ولقاء السد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب غيابه عن مباراتي ضمك والحزم في الدوري. وسيكون مدرب الهلال، إنزاغي أمام تحدي حصد لقبه الأول مع فريقه الحالي، فيما يتطلع مدرب الخلود، الإنكليزي ديزموند باكنغهام، لتحقيق الانتصار على فريق الهلال والظفر بالكأس الغالية وتحقيق إنجاز تاريخي. وهذه هي المواجهة الثالثة بين الفريقين في الموسم الحالي، بعد مباراتين في دوري المحترفين السعودي، وكان التفوق للفريق الأزرق بالفوز في الدور الأول 1-3، وفي الدور الثاني بسداسية دون رد.

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات عالية، بعد الرقم التاريخي الذي حققه بالدوري السعودي للمحترفين، عقب الفوز على الخليج بنتيجة 2-1، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28. ووفقاً للإحصائيات، أصبح الهلال أول فريق في تاريخ الدوري يسجل أهدافاً في 50 مباراة متتالية خارج أرضه، في رقم قياسي غير مسبوق جاء مع فوز مهم خارج الديار، عزز مسيرة الفريق في سباق المنافسة على لقب الدوري. ويأمل الهلال حصد أول ألقابه، خصوصاً في ظل تربع غريمه النصر على ترتيب الدوري السعودي، كون "العالمي" يعتلي الصدارة برصيد 79 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال حامل اللقب، قبل ثلاث جولات من الختام، وهو الأمر الذي ربما يرجح كفة رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو للظفر بلقب مسابقة الدوري.

من جهة أخرى، لم ينجح الفريق الأزرق في البطولة القارية، بعد أن ودّع مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام السد القطري بفارق ركلات الترجيح، في ثمن نهائي المسابقة. من جهته، يأمل الخلود، الفريق الذي لا يملك تاريخاً كبيراً في الكرة السعودية، في مخالفة التوقعات ومنافسة أحد أبرز أندية القارة الآسيوية، وكسب رهان اللقاء النهائي، خصوصاً أنه سيدخل المواجهة وهو بعيد عن كل الضغوط، التي تكون دائماً على الفرق الكبيرة والمرشحة. وعلى مستوى المتوجين باللقب، فقد حقق الهلال البطولة 9 مرات (صاحب الرقم القياسي) وبعده يأتي الأهلي بثمانية ألقاب، ومن ثم الاتحاد بستة، وخمسة ألقاب للنصر وثلاثة للشباب، مع لقبين لنادي الاتفاق. وبدأت بطولة كأس الملك عام 1966 واستمرت إلى عام 1990 ثم توقفت بسبب تغير اسم الدوري الممتاز إلى دوري كأس خادم الحرمين الشريفين لأندية الدرجة الممتازة، وعادت للظهور مجدداً موسم 2008.