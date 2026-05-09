نهائي كأس الكونفيدرالية: طموح اتحاد العاصمة يتحدى خبرة الزمالك

- اتحاد العاصمة الجزائري يستعد لمواجهة الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، مستفيدًا من اللعب على أرضه وبين جماهيره، في ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية. - الزمالك يسعى لتحقيق لقبه الثالث في البطولة بعد تخطيه شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي، بينما يطمح اتحاد العاصمة للفوز بلقبه الثاني بعد أداء مميز في البطولة. - مدربا الفريقين يؤكدان جاهزية اللاعبين للمباراة، حيث يعتمد الزمالك على خبرته في المباريات الكبرى، بينما يركز اتحاد العاصمة على استغلال أفضلية الأرض والجمهور.

يسعى اتحاد العاصمة الجزائري إلى استغلال وجوده على ميدانه وأمام جماهيره، للتمتع بأفضلية عن ضيفه الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم. وتُقام المباراة السبت، في ملعب 5 جويلية (يوليو) في العاصمة الجزائرية في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة. ولن تكون المهمة سهلة في مواجهة متصدر الدوري المصري. ويطمح الفريقان إلى خلافة نادي نهضة بركان المغربي، الذي حصد اللقب في عام 2025. وتوجد عديد القواسم المشتركة بين الفريقين العربيين أهمها، أن كل فريق يحقق نتائج جيدة في الدوري المحلي، بما أن الاتحاد فاز بالكأس والزمالك اقترب من حصد لقب الدوري.

وكان الزمالك قد تخطى في المربع الذهبي، نادي شباب بلوزداد الجزائري، بالانتصار عليه في الجزائر (1ـ0)، ثم التعادل إياباً في القاهرة بنتيجة (0ـ0)، وقد كان مشوار النادي المصري مميزاً بما أنه خسر مباراة واحدة في البطولة أمام زيسكو يونايتد الزامبي. كما يطمح الزمالك إلى حصد اللقب الثالث في مسيرته، بعد التتويج سابقاً في عامي 2019 و2024.

أما اتحاد العاصمة، فقد كان متميزاً بدوره في هذه النسخة بما أنه خسر بدوره مباراة واحدة كانت أمام مانييما يونيون في ربع النهائي، كما أن وصوله إلى المباراة الختامية كان على حساب أولمبيك آسفي المغربي إثر مباراة شديدة الإثارة، وبدوره يطمح إلى التتويج باللقب الثاني في مسيرته بعد تتويجه في عام 2023. وقد أصبح الفريق الجزائري الذي يحصد أفضل النتائج قارياً في المواسم الأخيرة.

وقال مدرب النادي الجزائري، السنغالي لامين نداي في تصريحات لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "حضرنا لمباراة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بأفضل طريقة ممكنة، وفي أفضل الظروف. بعد تتويجنا بلقب كأس الجزائر، قام اللاعبون بتحويل تركيزهم الكامل وبشكل مباشر لنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وحسب ما رأيته في آخر التحضيرات التي أجريناها، سيكون لاعبونا على أتم الجاهزية والاستعداد لمباراة النهائي القاري أمام نادي الزمالك".

وقال مدرب نادي الزمالك، معتمد جمال خلال مؤتمر صحافي: "نادي الزمالك من الأندية الكبيرة، ويملك خبرة في مثل هذا النوع من المباريات، ونتمنى أن يكون الفوز من نصيبنا". ويملك لاعبو نادي الزمالك المصري خبرة في مثل هذه المباريات، وهدفنا تجاوز هذه المباراة الأولى بنجاح، قبل مباراة الإياب بمصر، هذه ليست المرة الأولى التي نلعب فيها بملعب 5 يوليو، أرضية الملعب جيدة، وهذا يناسبنا لتقديم أداء جيد".