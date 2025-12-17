- تتجه الأنظار إلى استاد أحمد بن علي لمتابعة نهائي كأس القارات للأندية 2025 بين باريس سان جيرمان وفلامنغو، حيث يسعى باريس لتحقيق أول لقب فرنسي في البطولة. - تأسست البطولة في عام 2000 وأصبحت سنوية منذ 2005، مع هيمنة الأندية الإسبانية بـ12 لقبًا، بينما لم تحقق الأندية الفرنسية اللقب حتى الآن. - يطمح فلامنغو لمواصلة نجاحاته الدولية بعد فوزه بكأس ليبرتادوريس، ويعترف مدربه بصعوبة المباراة النهائية أمام باريس سان جيرمان.

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، اليوم الأربعاء، إلى استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل متابعة نهائي بطولة كأس القارات للأندية 2025 التي ستجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وخصمه فلامنغو البرازيلي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة.

ويعلم باريس سان جيرمان، بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي أن المهمة ضد فلامنغو البرازيلي لن تكون سهلة، لكن رفاق النجم عثمان ديمبيلي يريدون أن يصبح أول فريق فرنسي يحسم لقب بطولة كأس القارات، رغم أن العديد من اللاعبين الذين يحملون الجنسية الفرنسية استطاعوا الحصول عليها خلال مسيرتهم الاحترافية.

وانطلقت بطولة كأس القارات في عام 2000، وأصبحت حدثاً سنوياً منذ عام 2005، لكن الأندية الإسبانية هيمنت على تحقيق لقبها بواقع 12 مرة، ويأتي خلفها فرق "البريمييرليغ" التي استطاعت حسمها في ست مناسبات، فيما تمكنت أندية ألمانيا وإيطاليا من الصعود إلى منصة التتويج في ثلاث مرات لكل منها، وكان نصيب البرتغال لقباً وحيداً، إلا أن المفاجأة كانت غياب أندية فرنسا عن الذهب.

لكن باريس سان جيرمان يحمل آمال أندية فرنسا هذه المرة، بعدما استطاع الوصول إلى المواجهة النهائية، عقب تمكنه من تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في الـ31 من شهر مايو/أيار الماضي، عندما حسم اللقاء النهائي الذي أقيم في مدينة ميونخ الألمانية أمام إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف مقابل لا شيء. ومنذ 25 عاماً، لم يشارك أي نادٍ فرنسي في بطولة كأس القارات، لكن المسابقة الدولية مر عليها العديد من النجوم الفرنسيين، الذين استطاعوا معانقة المجد، وحسمها مع أنديتهم، وبخاصة الذين لعبوا مع ريال مدريد الإسباني، مثل نيكولاس أنيلكا الذي أبدع عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً، وتصدر قائمة الهدّافين بثلاثة أهداف مناصفة مع روماريو.

وشكّلت عروض أنيلكا على الساحة العالمية بدايةً لتقليدٍ راسخ، فمنذ ذلك الحين، قلّما مرّت بطولة كأس القارات من دون أن يتألق لاعب فرنسي أو يرفع الكأس، التي حصدها أول فرنسي في عام 2007، وهو يوان غوركوف. ويأمل باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني حصد اللقب الأول ببطولة كأس القارات 2025 معتمداً على عدد من النجوم، لكن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة أصبحت معروفة بالنسبة للجماهير الرياضية، مع وجود عدد من أصحاب الخبرة، إلا أن الخبر السعيد والسار هو عودة الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى قائمة المدير الفني بعد غيابه عدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرّض لها، ما يعني أن صاحب الكرة الذهبية سيلعب ويعطي الحلول لمدربه الذي يطمح إلى حصد مزيد من الألقاب.

ومن جهته، يدخل نادي فلامنغو البرازيلي، بقيادة مدربه فيليبي لويس، المواجهة النهائية لبطولة كأس القارات 2025 وعينه على مواصلة الرحلة الناجحة في المسابقة الدولية، التي حقق فيها لقب كأس التحدي عقب انتصاره على بيراميدز المصري بهدفين مقابل لا شيء، إلا أن التحدي لن يكون سهلاً أمام باريس سان جيرمان الفرنسي. واعترف مدرب نادي فلامنغو البرازيلي فيليبي لويس، أثناء حديثه مع وسائل الإعلام، بصعوبة المباراة النهائية في بطولة كأس القارات 2025 ضد باريس سان جيرمان، لكنه ذكّر الجميع بأنه يدخل اللقاء كونه بطل كأس ليبرتادوريس التي حققها الفريق للمرة الثامنة في تاريخه.