نهائي كأس العرب 2025 يكسر رقم الحضور الجماهيري

بعيدا عن الملاعب
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
18 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:39 (توقيت القدس)
لقطة عامة قبل نهائي كأس العرب، 18 ديسمبر 2025 (ثائر السوداني/رويترز)
لقطة عامة قبل نهائي كأس العرب، 18 ديسمبر 2025 (ثائر السوداني/رويترز)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت المباراة النهائية لكأس العرب 2025 بين الأردن والمغرب في استاد لوسيل بالدوحة حضوراً جماهيرياً قياسياً بلغ 84,517 مشجعاً، مما يعكس نجاح النسخة الثانية من البطولة في قطر.
- رغم الرقم القياسي، لم يتجاوز الحضور الجماهيري نهائي مونديال 2022 الذي شهد تتويج الأرجنتين، مما يبرز التنافسية العالية في الأحداث الرياضية الكبرى.
- أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نجاح البطولة بفضل التنظيم المميز والأجواء الاحتفالية، حيث أشاد جياني إنفانتينو بالتنظيم وحركة المشجعين.

حطّمت المواجهة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، التي أقيمت بين منتخبي الأردن والمغرب في استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس، الرقم القياسي لعدد الجماهير التي حرصت على الحضور في المدرجات.

وبحسب ما رصده "العربي الجديد" في الشاشة العملاقة الموجودة في استاد لوسيل، فإن عدد الجماهير، التي حرصت على مشاهدة المواجهة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، وصل إلى 84 ألفاً و517 مشجعاً، وهو رقم قياسي كبير في تاريخ المسابقة التي شهدت نسختها الثانية في قطر حضوراً جماهيرياً في الملاعب، وأهدافاً جميلة، وأجواء احتفالية طوال أيام المسابقة.

ورغم الرقم القياسي في نهائي بطولة كأس العرب 2025، لكنه لم يصل إلى عدد الحضور في نهائي مونديال 2022، الذي شهد تتويج منتخب الأرجنتين باللقب الثالث في تاريخه، بعدما حسم الأمور لصالحه بفضل ركلات الترجيح أمام فرنسا، عقب نهاية المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

مياه الأمطار تتجمع في استاد خليفة، 18 ديسمبر 2025 (إبراهيم العمري/رويترز)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

الأمطار توقف مباراة لأول مرة في تاريخ كأس العرب

ودخلت المواجهة النهائية في بطولة كأس العرب 2025 تاريخ المسابقة بفضل الحضور الجماهيري الضخم، ما يجعل النسخة الثانية التي أقيمت في قطر ناجحة بكل المقاييس، وفق ما أكده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيانه الرسمي، بعدما عبر رئيسه جياني إنفانتينو عن إعجابه الشديد بالتنظيم وحركة المشجعين والحضور في المدرجات، والحرص على شراء التذاكر، وذلك بعدما استطاعت الدوحة أن تقدّم نسخة استثنائية، شهدت مستوى فنياً مميزاً إضافة للوحات الجماهيرية التي تجسّدت في المدرجات.
 

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
لقطة من اللقاء النهائي بين الأردن والمغرب، 18 ديسمبر 2025 (محمود حمص/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

المغرب بطل كأس العرب 2025: انتصار درامي أمام الأردن يخلد في الذاكرة

السليتي في استاد الجنوب في 26 نوفمبر 2022 (تاناني بدر الدين/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

السليتي يعود من بعيد ويضمن مقعده في أمم أفريقيا

طنان على استاد خليفة الدولي في 15 ديسمبر 2025 (طنان بدر الدين/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

نجوم عرب هزوا الشباك من خلف منتصف الميدان والمغربي طنان آخرهم