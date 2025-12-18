نهائي كأس العرب 2025 يكسر رقم الحضور الجماهيري

- شهدت المباراة النهائية لكأس العرب 2025 بين الأردن والمغرب في استاد لوسيل بالدوحة حضوراً جماهيرياً قياسياً بلغ 84,517 مشجعاً، مما يعكس نجاح النسخة الثانية من البطولة في قطر. - رغم الرقم القياسي، لم يتجاوز الحضور الجماهيري نهائي مونديال 2022 الذي شهد تتويج الأرجنتين، مما يبرز التنافسية العالية في الأحداث الرياضية الكبرى. - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نجاح البطولة بفضل التنظيم المميز والأجواء الاحتفالية، حيث أشاد جياني إنفانتينو بالتنظيم وحركة المشجعين.

حطّمت المواجهة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، التي أقيمت بين منتخبي الأردن والمغرب في استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس، الرقم القياسي لعدد الجماهير التي حرصت على الحضور في المدرجات.

وبحسب ما رصده "العربي الجديد" في الشاشة العملاقة الموجودة في استاد لوسيل، فإن عدد الجماهير، التي حرصت على مشاهدة المواجهة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، وصل إلى 84 ألفاً و517 مشجعاً، وهو رقم قياسي كبير في تاريخ المسابقة التي شهدت نسختها الثانية في قطر حضوراً جماهيرياً في الملاعب، وأهدافاً جميلة، وأجواء احتفالية طوال أيام المسابقة.

ورغم الرقم القياسي في نهائي بطولة كأس العرب 2025، لكنه لم يصل إلى عدد الحضور في نهائي مونديال 2022، الذي شهد تتويج منتخب الأرجنتين باللقب الثالث في تاريخه، بعدما حسم الأمور لصالحه بفضل ركلات الترجيح أمام فرنسا، عقب نهاية المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

ودخلت المواجهة النهائية في بطولة كأس العرب 2025 تاريخ المسابقة بفضل الحضور الجماهيري الضخم، ما يجعل النسخة الثانية التي أقيمت في قطر ناجحة بكل المقاييس، وفق ما أكده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيانه الرسمي، بعدما عبر رئيسه جياني إنفانتينو عن إعجابه الشديد بالتنظيم وحركة المشجعين والحضور في المدرجات، والحرص على شراء التذاكر، وذلك بعدما استطاعت الدوحة أن تقدّم نسخة استثنائية، شهدت مستوى فنياً مميزاً إضافة للوحات الجماهيرية التي تجسّدت في المدرجات.

