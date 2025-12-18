- شهد نهائي كأس العرب 2025 إثارة مشابهة لنهائي كأس العالم 2022، حيث انتصر المغرب على الأردن بنتيجة (3-2) في الحصص الإضافية، بعد مباراة مثيرة تذكرنا بمواجهة الأرجنتين وفرنسا التي انتهت بركلات الترجيح. - تألق اللاعبون في تقمص أدوار نجوم 2022، حيث سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله والأردني علي علوان ثنائيات، مشابهين لأداء ميسي في النهائي السابق. - حارس المغرب مهدي بنعبيد تألق بتصديه لانفراد علي علوان، مكرراً إنجاز إيمليانو مارتينيز في 2022، بينما غاب مبابي عن المشهد.

بعد نهائي كأس العالم 2022، الذي شهد أطواراً مثيرة بحضور الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، شهد ملعب لوسيل نهائياً مثيراً آخر وهذه المرة في بطولة كأس العرب (فيفا قطر 2025)، بعد أن نجح منتخب المغرب في الانتصار على نظيره الأردني بنتيجة (3ـ2) في الحصص الإضافية، ولكن وسط تسابق مجنون وغير متوقع لا يختلف عن نهائي مونديال 2022، الذي حسمه منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح بعد أن انتهى اللقاء (3ـ3).

ولئن لم تكن النتيجة النهائية متشابهة بين المباراتين، فإن الإثارة كانت حاضرة في الموعدين، وقد تقمّص بعض اللاعبين دور نجوم نهائي 2022، ذلك أن ميسي كان بطلاً في المباراة بتسجيل ثنائية، وهو دور تقمّصه كل من المغربي عبد الرزاق حمد الله، وكذلك المهاجم الأردني علي علوان، الذي سجل ثنائية منها ركلة جزاء، مثل هدف ميسي الأول.

وكان حارس الأرجنتين إيمليانو مارتينيز بطل أبرز لقطة في نهائي 2022 عندما تصدى لكرة كانت ستعطي الانتصار لمنتخب فرنسا، غير أنه تألق أمام الفرنسي كولو مواني، وهو أمر كرره حارس المغرب مهدي بنعبيد، الذي صدّ كرة من انفراد علي علوان في آخر ثواني الوقت الأصلي من اللقاء، وتقمص علوان في هذه اللقطة دور مواني.

والغائب الوحيد عن نهائي 2025، قياساً بنسخة 2022، هو الفرنسي مبابي، صاحب "الهاتريك" التاريخي، وقد كان حمد الله قادراً في مناسبتين على تسجيل هدف ثالث في النهائي، وكذلك علي علوان ولكن كلاً منهما اكتفى بتسجيل هدفين فقط في المباراة النهائية، ليذهب اللقب إلى المغرب في النهاية.