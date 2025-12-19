نهائي كأس العرب بعيون مشجع: رايتان وقلب واحد

في مدرجات ملعب لوسيل، حيث أقيم نهائي كأس العرب 2025، مساء الخميس، حضرت قصة خاصة تختصر روح كرة القدم العربية، بطلها مشجع يحمل في قلبه انتماءين. فبوالد أردني وأم مغربية، وجد الرجل نفسه بين منتخبين يربطان هويته، قبل أن تجمعهما المباراة النهائية لكأس العرب.

وقال المشجع، في حوار مع "العربي الجديد"، بعد اللقاء، إنه حاول تشجيع الطرفين معاً، معتبراً أن الانتماء في مثل هذه المواجهات يصبح عاطفياً أكثر منه تنافسياً. ورغم هذا التوازن، فإنه يعترف بأنه مال قليلاً لمنتخب الأردن، بحكم معرفته القريبة بلاعبيه وأسمائهم، وارتباطه ببعض العناصر الأساسية، مثل يزن النعيمات والحارس يزيد أبو ليلى. ويرى المشجع أن منتخب الأردن، رغم عودته القوية في النتيجة، افتقد الهدوء في لحظات الحسم، موضحاً أن التوتر ظهر على أداء اللاعبين في الدقائق الأخيرة، وهو ما انعكس على القرارات داخل الملعب، خاصة في مباراة نهائية لا تحتمل الاندفاع أو الاستعجال.

وفي المقابل، لم يُخفِ إعجابه بأداء منتخب المغرب، معتبراً أن "أسود الأطلس" قدموا مباراة جميلة، واستحقوا التتويج، بعد أن عرفوا كيف يديرون المواجهة حتى صافرة النهاية. واختتم حديثه بتهنئة "أسود الأطلس" على اللقب، موجهاً تحية خاصة لأقربائه من جهة والدته، والذين حضروا اللقاء أو تابعوه من المدرجات. ويُشار إلى أن منتخب المغرب نجح في الانتصار على نظيره الأردني بنتيجة (3-2) في الحصتين الإضافيتين، لينال المغاربة لقبهم الثاني على مستوى بطولة كأس العرب.