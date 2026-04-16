نهائي كأس أمير قطر يُقام في هذا التاريخ واستاد خليفة يحتضن القمة

- تُقام المباراة النهائية لكأس أمير قطر 2026 في 9 مايو باستاد خليفة الدولي، بمشاركة 20 نادياً تنافسوا للوصول إلى النهائي، حيث تأهلت أندية مثل الغرافة وأم صلال والريان. - يحتفل استاد خليفة الدولي بمرور 50 عاماً على افتتاحه، ويُعد من أبرز معالم الإرث الرياضي في قطر، حيث استضاف فعاليات رياضية كبرى مثل كأس العالم 2022. - تبدأ مبيعات تذاكر المباريات من 2 مايو عبر موقع الاتحاد القطري، مع خيارات متعددة للأسعار، وتتوفر التذاكر عبر تطبيق "Road to Qatar" بدءاً من 7 مايو.

حدد الاتحاد القطري لكرة القدم أن المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر 2026 ستُقام يوم 9 مايو/ أيار المقبل في استاد خليفة الدولي المونديالي، في البطولة التي تُعد من الأقوى في كرة القدم القطرية سنوياً وتحظى باهتمام كبير من الاتحاد والمشجعين. وشارك في بطولة كأس أمير قطر لهذه النسخة 20 نادياً من الدرجتين الأولى والثانية، وتنافسوا على أغلى ألقاب كرة القدم القطرية، ووصل منهم ثمانية أندية إلى الدور ربع النهائي للمنافسة من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي في المباريات التي ستُقام من فترة 1 إلى 8 مايو/ أيار، والأندية التي تأهلت هي الغرافة، أم صلال، الريان، الوكرة، الشمال، الدحيل ونادي العربي.

وسيُقام النهائي المرتقب في بطولة كأس أمير قطر على استاد خليفة الدولي، الذي يصادف هذا العام مرور 50 سنة على افتتاحه في عام 1976. ويقع الاستاد المونديالي في مدينة أسباير زون الرياضية، ويُعد أحد أبرز معالم الإرث الرياضي في الدولة، إذ استضاف عدداً من الفعاليات الرياضية الكبيرة، بما في ذلك مباريات من بطولة كأس العالم 2022 التاريخية.

ووفقاً للتفاصيل التي أعلنها الاتحاد القطري لكرة القدم، الخميس، يُمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي انطلاقاً من يوم 2 مايو/ أيار، ويُمكن للمشجعين شراء تذاكر نهائي كأس الأمير 2026 عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم "www.qfa.qa"، وذلك ضمن الفئات الآتية: الفئة الأولى: 50 ريالاً قطرياً، الفئة الثانية: 30 ريالاً قطرياً، الفئة الثالثة: 10 ريالات قطرية، وتذاكر ذوي الإعاقة: 10 ريالات قطرية.

ويمكن لكل مشجع شراء ما يصل إلى ست تذاكر، وبعد إتمام عملية الشراء ستتوفر التذاكر عبر تطبيق "Road to Qatar" للهواتف المحمولة اعتباراً من 7 مايو/ أيار المقبل، وسيحظى المشجعون في استاد خليفة الدولي بتجربة مميزة تشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة الثقافية في منطقة المشجعين.