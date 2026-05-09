- توج فريق الغرافة بلقب كأس أمير دولة قطر بعد فوزه 4-1 على نادي السد في استاد خليفة الدولي، بحضور 37,823 مشجعاً، بقيادة ياسين براهيمي، وسط أجواء احتفالية وفعاليات ثقافية. - شهد نهائي كأس الأمير 2026 استخدام تقنيات تصوير مبتكرة وكاميرات عند الرايات الركنية، مع تقديم كرة "فانتاجيو" الذهبية، مما يعكس التقدم في الابتكار الرياضي في قطر. - هنأ جاسم بن راشد البوعينين نادي الغرافة، مشيداً بالمستوى الفني والتنظيمي، وأشار إلى نجاح الموسم الرياضي 2025/2026، مع استعداد قطر لاستضافة كأس العالم تحت 17 سنة فيفا قطر 2026.

توج فريق الغرافة بلقب كأس أمير دولة قطر عقب فوزه بنتيجة 4-1 على نادي السد، اليوم السبت، في لقاء حظي بحضور جماهيري كبير، واحتضنه استاد خليفة الدولي العريق الذي واصل ترسيخ مكانته أحدَ أبرز الملاعب الرياضية في المنطقة.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان رسمي أن النهائي الذي حضره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتُوّج بعد نهايته نادي الغرافة باللقب، شهد حضور 37 ألفاً و823 مشجعاً من مختلف أنحاء دولة قطر والمنطقة، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين اثنين من أكثر الفرق تتويجاً بتاريخ البطولة، بقيادة ياسين براهيمي الذي قاد نادي الغرافة ليحافظ على لقبه ويتوج بكأس الأمير للمرة التاسعة في تاريخه. وأشارت اللجنة أن نهائي كأس الأمير 2026، الذي نظمه الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم، شهد استمتاع المشجعين الذين توافدوا إلى الاستاد بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية في منطقة المشجعين قبل انطلاق اللقاء، كما أتيحت لهم فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز الحصرية عبر سحوبات مباشرة أقيمت خلال المباراة.

وصادف هذا العام مرور 50 عاماً على افتتاح استاد خليفة الدولي عام 1976، بعدما احتضن على مدار العقود الماضية أبرز البطولات والأحداث الرياضية العالمية، من بينها مباريات بطولة كأس العالم 2022، ليواصل ترسيخ مكانته أحدَ أبرز الملاعب الرياضية في المنطقة. وشهدت بطولة كأس الأمير، التي ينظمها الاتحاد القطري لكرة القدم سنوياً، في نسختها الرابعة والخمسين هذا العام، مشاركة 20 نادياً من الدرجتين الأولى والثانية. وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة، شهد نهائي عام 2026 استخدام كاميرات مخصصة عند الرايات الركنية، أتاحت التقاط زوايا تصوير استثنائية ولحظات حاسمة من مجريات المباراة، ما منح المشجعين تجربة أقرب إلى أجواء أرضية الملعب أكثر من أي وقت مضى.

وذكر البيان: "تم تقديم هذه التقنية من قبل قناة الكأس الرياضية، الناقل الرسمي لنهائي كأس الأمير 2026، لتُسجل بذلك أول استخدام في قطر لهذه التقنية التكاملية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في خطوة تعكس التقدم الذي تحرزه الدولة في مجال الابتكار والبث الرياضي". وشهدت البطولة أيضاً تقديم نسخة ذهبية خاصة من كرة "فانتاجيو" كرةً رسميةً لمباراتي نصف النهائي والنهائي. وتُعد "فانتاجيو" من أبرز كرات شركة مولتن، وقد جاءت النسخة الذهبية بتصميم مستوحى من التراث القطري وثقافة كرة القدم في الدولة، باستخدام زخارف تقليدية وألوان مستلهمة من العلم القطري وكأس البطولة.

إلى ذلك، تستعد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة فيفا قطر 2026، والتي ستقام خلال الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث سيستضيف استاد خليفة الدولي المباراة النهائية للبطولة.

رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم يهنئ الغرافة

قدّم جاسم بن راشد البوعينين، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، التهنئة إلى نادي الغرافة عقب تتويجه بلقب كأس الأمير، وقال رئيس الاتحاد في بيان صحافي: "يسعدني أن أُشيد بالمستوى الفني والتنظيمي الذي ظهر به النهائي، معرباً عن تقديري لكافة الجهات الحكومية والرياضية والأمنية والإعلامية التي تعاونت مع الاتحاد القطري لكرة القدم في تنظيم هذا الحدث الكبير، وأسهمت في توفير تجربة مميزة للجماهير التي تواجدت في استاد خليفة الدولي، والتي تزامنت مع مرور 50 عاماً على إنشاء استاد خليفة الدولي". وأضاف: "أبارك لكافة الأندية التي حققت البطولات الكروية خلال الموسم الرياضي 2025/2026، ونُشيد بالمستويات الفنية المتميزة التي قدمتها الأندية طوال الموسم، والذي نعتبره موسماً ناجحاً من كافة الجوانب، متمنياً لها دوام التوفيق في المشاركات المقبلة على المستويين المحلي والخارجي".