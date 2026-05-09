نهائي كأس أمير قطر: الغرافة يدافع عن لقبه أمام السد

- يلتقي السد والغرافة في نهائي كأس أمير قطر على استاد خليفة الدولي، حيث يسعى السد لتعزيز سجله بـ20 لقبًا، بينما يطمح الغرافة لتحقيق لقبه التاسع. - يقود السد النجم أكرم عفيف والإسباني رافا موخكا، بينما يعتمد الغرافة على الجزائري ياسين إبراهيمي والتونسي فرجاني ساسي لتحقيق الفوز. - يحظى النهائي باهتمام إعلامي واسع، مع أكثر من 700 طلب لتغطية المباراة، مما يعكس أهمية البطولة التي انطلقت لأول مرة في موسم 1972-1973.

يواجه السد ونظيره الغرافة، حامل اللقب، في المباراة النهائية لمسابقة كأس أمير قطر لكرة القدم، اليوم السبت (الساعة 5:30 مساء بتوقيت القدس المحتلة)، على استاد خليفة الدولي، بعد أن بلغ "الزعيم" المشهد الختامي بالانتصار على غريمه الدحيل 4-1، فيما احتاج الثاني إلى ركلات الترجيح لتخطي عقبة الوكرة 3-2 (الوقت الاصلي 0-0) في نصف النهائي.

وهذه هي المرة الـ27 التي يتأهل فيها نادي السد للمباراة النهائية لكأس الأمير، فيما سبق له أن تُوج باللقب في 19 مناسبة، في وقت بلغ الغرافة المباراة النهائية 12 مرة في تاريخه وتُوج بثمانية ألقاب، كما سبق أن التقى السد والغرافة في نهائي كأس الأمير مرتين، الأولى في عام 2002، وتفوق الغرافة آنذاك بمُسماه القديم (نادي الاتحاد) بنتيجة كبيرة (4-1)، والثانية كانت في نسخة عام 2012، وفاز الغرافة أيضاً آنذاك بركلات الترجيح (4-3).

وأعلنت إدارة التحكيم بالاتحاد القطري تعيينها طاقم حكام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير الـ54. وسيدير المباراة الحكم الدولي عبد الله العذبة، ويعاونه كل من يوسف عارف مساعداً أول، وزاهي الشمري مساعداً ثانياً، فيما عُيّن ناصر عايش حكماً رابعاً. وعلى تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، عُيّن مشاري الشمري حكماً لتقنية الفيديو، ومحمد الشريف مساعداً أول لـ"الفار"، وطالب سالم مساعداً ثانياً لـ"الفار"، إلى جانب فلاح الشهراني حكماً مساعداً احتياطياً.

وتعتمد القوة الضاربة للسد على انسجام هجومي لافت يقوده النجم أكرم عفيف بجانب الإسباني رافا موخكا، مع حضور فني مؤثر للبرازيلي روبرتو فيرمينو الذي يمنح الفريق عمقاً تكتيكياً وخبرة كبيرة في التعامل مع مباريات الكؤوس التي لا تقبل القسمة على اثنين. من جهته، يراهن مدرب الغرافة البرتغالي بيدرو مارتينيز على تألق النجم الجزائري ياسين إبراهيمي وخبرة التونسي فرجاني ساسي في خط الوسط لقيادة "الفهود" نحو التتويج الثاني على التوالي، وبحثاً عن اللقب التاسع في تاريخ النادي العريق وتأمين مكانة تليق باسم الفريق في البطولة القارية المقبلة.

ويحظى نهائي كأس الأمير باهتمام إعلامي واسع على المستويَين المحلي والدولي، إذ تلقت اللجنة الإعلامية أكثر من 700 طلب إعلامي لتغطية المباراة من مؤسسات إعلامية في الخليج وأوروبا، إلى جانب اهتمام خاص من وسائل إعلام تابعة لمنتخبات ستواجه المنتخب القطري في كأس العالم 2026. وتشارك في مسابقة كأس الأمير جميع الأندية القطرية، وهي فرق دوري نجوم قطر وأندية دوري الدرجة الثانية، ولا سيما أنها تُعدُ أكبر مسابقة لكرة القدم في البلاد بعدما انطلقت المسابقة لأول مرة موسم 1972-1973 وفاز باللقب الأول نادي الأهلي.