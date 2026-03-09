نهائي في البرازيل يدخل التاريخ... ضرب ولكمات و23 بطاقة حمراء

- شهد نهائي بطولة مينيرو بين كروزيرو وأتلتيكو مينييرو فوضى عارمة، حيث اندلعت مشاجرة عنيفة بين اللاعبين بعد احتكاك بين كريستيان وإيفرسون، مما أدى إلى تبادل اللكمات والركلات. - اضطر الحكم ماتيوس كانداسان إلى طرد 23 لاعباً، مسجلاً رقماً قياسياً في تاريخ كرة القدم البرازيلية، حيث برر 21 حالة طرد بسبب الشجار الجماعي. - سيتعين على اللاعبين المطرودين تنفيذ عقوبة الإيقاف في النسخة القادمة من البطولة، مما يعكس حجم الفوضى التي شهدتها المباراة.

دخل نهائي في البرازيل وتحديداً في بطولة مينيرو بين ناديي كروزيرو وأتلتيكو مينييرو التاريخ، بسبب الفوضى والشجار الجماعي على أرض الملعب بين اللاعبين وأفراد من الفريقين قبل نهاية المواجهة، ما دفع حكم المباراة إلى رفع عدد قياسي من البطاقات الحمراء.

وشهدت المواجهة، فجر الاثنين، التي جمعت بين كروزيرو وأتلتيكو مينييرو في نهائي بطولة مينيرو في البرازيل فوضى كبيرة على أرض الملعب، ففي وقت كان كروزيرو متقدماً بهدف نظيف سجله كايو خورخي في الدقيقة 60، اندلعت المشاجرة العنيفة، التي تخللها تبادل للكمات والركلات داخل الملعب، إثر احتكاك بين لاعب وسط كروزيرو، كريستيان، وحارس مرمى أتلتيكو مينييرو، إيفرسون، اللذين اشتبكا أثناء التنافس على إحدى الكرات.

ومنذ تلك اللحظة، نشبت معركة طاحنة بدأت عند ذلك المرمى وامتدت لتصل تقريباً إلى المرمى الآخر، وسط ضرب ولكمات وركلات وركض، واستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتهدئة الأوضاع حتى يتسنى لعب الدقيقة الأخيرة من المباراة، وقرر الحكم ماتيوس كانداسان لاحقاً طرد 23 لاعباً، مبرراً 21 حالة منها في تقريره على النحو التالي بعد المواجهة: "طُرد بسبب قيامه، خلال الشجار الجماعي بعد نهاية المباراة، بضرب وتوجيه لكمات وركلات لخصومه، ولم يكن من الممكن إشهار البطاقة الحمراء بسبب الفوضى".

وتُمثل البطاقات الحمراء الـ 23 رقماً قياسياً جديداً في تاريخ كرة القدم البرازيلية، بزيادة بطاقة واحدة عن تلك التي جرى إشهارها في مباراة بورتوغيزا وبوتافوغو في بطولة ريو-ساو باولو عام 1954، وكان الاستثناءان هما حالة طرد كريستيان، الذي طُرد بسبب ضرب إيفرسون "في رأسه بقصبة الساق، بقوة مفرطة"، وحارس المرمى بسبب "الاعتداء على الخصم بوحشية، وضربه بركبته في وجهه"، وسيتعين على جميع اللاعبين المطرودين تنفيذ عقوبة الإيقاف في النسخة القادمة من بطولة مينيرو.