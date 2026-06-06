نهائي دوري السلة الأميركية: نيكس يتقدم على سبيرز (2-0)

- نيويورك نيكس يتفوق على سان أنتونيو سبيرز في المباراة الثانية من نهائي دوري السلة الأميركية للمحترفين، ليتقدم (2-صفر) في السلسلة ويقترب من حسم اللقب لأول مرة منذ 1973. - حقق نيكس فوزه الـ13 توالياً في الأدوار الإقصائية، مما يمنحه فرصة حسم اللقب أمام جماهيره في ماديسون سكوير غاردن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - برانسون وميكال بريدجز يسجلان 20 نقطة لكل منهما، بينما يبرز النجم الفرنسي ويمبانياما بتسجيله 29 نقطة لفريق سان أنتونيو سبيرز.

حافظ فريق نيويورك نيكس على قوته أمام فريق سان أنتونيو سبيرز وتفوق في المباراة الثانية توالياً في سلسلة مباريات نهائي دوري السلة الأميركية للمحترفين، ليتقدم بنتيجة مريحة في السلسلة ويقترب أكثر من حسم لقب بطولة الدوري لأول مرة منذ عام 1973.

وحسم فريق نيويورك نيكس المباراة الثانية في سلسلة نهائي دوري السلة الأميركية أمام فريق سان أنتونيو سبيرز، بالفوز (105-104)، فجر السبت، ليتقدم (2-صفر) في السلسلة، ولم يسبق لأي فريق أن رفع الكأس بعد خسارته أول مباراتين من نهائي الدوري على أرضه. وكان شيكاغو بولز بقيادة مايكل جوردان عام 1993 وهيوستن روكتس عام 1995 الفريقين الوحيدين اللذين فازا بالمباراتين الأوليين من السلسلة النهائية خارج أرضهما، وتُوِّجا باللقب في الحالتين.

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وحقق نيكس فوزه الـ13 توالياً في الأدوار الإقصائية، ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الـ"بلاي أوف"، وسيحظى بفرصة حسم لقبه الأول منذ 1973 أمام جماهيره في ماديسون سكوير غاردن، ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المباراة الثالثة فجر الاثنين المقبل، وذلك لتأكيد دعمه الرياضةَ في أميركا وقبل أسبوع من انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

وسجل كل من برانسون وميكال بريدجز 20 نقطة، وأضاف البريطاني أو جي أنونوبي 17 نقطة، بينما سجل لاندري شامت 13 نقطة من مقاعد البدلاء نقاط فريق نيويورك نيكس في المواجهة، بينما سجل النجم الفرنسي ويمبانياما 29 نقطة مع تسع متابعات وأربع صدات وسرقتين، في حين سجل زميله دي آرون فوكس 20 نقطة لفريق سان أنتونيو سبيرز في المواجهة.