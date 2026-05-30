نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت غير مسبوق... ثلاثة أسباب وراء القرار

- توقيت جديد لنهائي دوري أبطال أوروبا: سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال في موسم 2025-2026 عند السابعة مساءً بتوقيت القدس، وهو تغيير يهدف لتحسين تجربة المشاهدة العالمية. - أسباب التغيير: التوقيت الجديد يعزز الأمن، يزيد العوائد الاقتصادية، ويرفع نسب المشاهدة، حيث يُنهي المباراة في وقت أبكر، مما يسهل تنقل الجماهير ويعزز النشاط الاقتصادي في المدينة المستضيفة. - تحسين المشاهدة العالمية: يراعي التوقيت الجديد فروق التوقيت العالمية، مما يتيح لجماهير آسيا وأميركا متابعة المباراة في أوقات مناسبة، مما يعزز نسب المشاهدة العالمية.

سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي، مساء السبت، بتوقيت استثنائي يُعتمد لأول مرة في تاريخ المسابقة القارية، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعديل موعد انطلاق المباراة النهائية في وقت سابق.

وستنطلق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2025-2026، عند السابعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، لأول مرة في تاريخ البطولة الأوروبية، بعدما اعتادت المباريات المهائية في السنوات الماضية أن تُقام عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، ويُينتظر أن يمنح هذا التوقيت الجديد جماهير كرة القدم حول العالم غرصة أفضل لمتابعة واحدة من أبرز مباريات الموسم الكروي.

ووفقاً لما أورده موقع راديو "أر أم سي" الفرنسي، السبت، فإنّ الأسباب الرئيسية وراء قرار تغيير موعد المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، يستند إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية (الأمن والعوائد الاقتصادية وزيادة نسب المشاهدة)، فالتوقيت الجديد للنهائي يُتيح إنهاء المباراة في وقت أبكر من المعتاد (مثلاً التاسعة مساءً من دون تمديد لأشواط إضافية والعاشرة مساءً لو ذهبت المواجهة إلى أشواط إضافية)، بدلاً من أن تنتهي قرب منتصف الليل أو بعده كما كان يحدث في السابق.

وسيُساهم الموعد الجديد في تسهيل تنقل الجماهير والعائلات الحاضرة للمباراة، ويحد من المخاوف المرتبطة بالتنقل في ساعات متأخرة من الليل. ومن الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن ينعكس الخروج المبكر من الملعب إيجاباً على المطاعم والمتاجر ومرافق الترفيه في المدينة المستضيفة، إذ يمنح المشجعين وقتاً إضافياً لقضاء السهرة والاستفادة من الخدمات المحلية، بدلاً من التوجه مباشرة إلى أماكن الإقامة أو الاستعداد للسفر في اليوم التالي.

وعلى صعيد المشاهدة التلفزيونية، يهدف التوقيت الجديد أيضاً إلى مراعاة فروق التوقيت مع عدد من الدول في آسيا وأميركا، بما يتيح لشريحة أكبر من الجماهير متابعة النهائي في ساعات مناسبة. فعلى سبيل المثال، ستنطلق المباراة عند الساعة الحادية عشرة ليلاً في بعض الدول الآسيوية، بدلاً من الواحدة فجراً وفق التوقيت السابق، وهو ما يُعزز فرص تحقيق نسب مشاهدة حول العالم.