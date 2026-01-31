نهائي تاريخي بين مصر وتونس في بطولة أفريقيا لكرة اليد

- نهائي تاريخي بين مصر وتونس: يشهد نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد مواجهة مثيرة بين منتخبَي مصر وتونس، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق لقبه الرابع على التوالي ومعادلة الرقم القياسي، بينما يطمح المنتخب التونسي للعودة إلى منصة التتويج بعد غياب منذ 2018. - تاريخ من الندية والإثارة: التقى الفريقان في النهائي تسع مرات سابقاً، حيث فاز المنتخب المصري خمس مرات مقابل أربع لتونس، مما يجعل النهائي العاشر غير متوقع النتائج. - أداء متميز وتأهل مستحق: تأهلت مصر بعد الفوز على الرأس الأخضر، بينما تجاوزت تونس الجزائر، ويعتمد كلا الفريقين على نجوم محترفين لتحقيق الفوز.

لن تكون مواجهة منتخبَي مصر وتونس في نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد في نسختها رقم 27 التي يُسدل الستار عليها، السبت، في العاصمة الرواندية كيغالي عادية، بل فيها يُكتب تاريخ جديد بين فريقَين عربيَين، أحدهما الأكثر تتويجاً (تونس وله عشرة ألقاب)، والثاني يأتي خلفه في الوصافة (منتخب مصر وله تسعة ألقاب)، إضافة إلى أن مباريات الفريقَين تتّسم دائماً بالندية والإثارة، وسبق أن التقيا في المباراة النهائية للبطولة تسع مرات من قبل، فاز المنتخب المصري في خمس مباريات، فيما فاز المنتخب التونسي أربع مرات، ويبقى النهائي العاشر خارج التوقعات.

وإذا كان منتخب مصر يسعى للقب الرابع على التوالي للبطولة القارية، ومعادلة الرقم القياسي، فإنّ المنتخب التونسي يأمل في زيادة مساحة الانفراد بمنصة التتويج وزيادة الفارق، والعودة إلى اللقب الذي غاب عنه منذ نسخة 2018 في الغابون. ووصول المنتخبَين العربيَين إلى المباراة النهائية للنسخة الحالية، لم يكن مفروشاً بالورود، بل من خلال أداء متميز في الدورين الأول والرئيسي، قبل تجاوز عقبة الدور نصف النهائي، إذ حصد منتخب مصر تأشيرة التأهل إلى النهائي بعد الفوز على الرأس الأخضر (32-26)، فيما تأهل منتخب تونس على حساب نظيره الجزائري (33-24) في مباراة مثيرة.

ويراهن منتخب مصر على مجموعة من المحترفين، يتصدرها الثنائي يحيى الدرع ويحيى خالد نجما الخط الخلفي، وأبرز أوراق الجهاز الفني، فيما يملك منتخب تونس تشكيلة تضم مزيجاً بين محترفين ونجوم الدوري التونسي يتصدرهم بلال العبدلي.