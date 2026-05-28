نهائي بودابست… انتصار المشروع لا الأسماء

- نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال يعكس قوة المشاريع الرياضية والاستقرار الفني، حيث أعاد الفريقان تعريف نفسيهما بعد سنوات من الإخفاقات الأوروبية، مما يجعل المواجهة مختلفة عن النهائيات السابقة. - باريس سان جيرمان، بقيادة لويس إنريكي، تحول إلى فريق جماعي يمتلك الانضباط والشخصية، مبتعداً عن الاعتماد على النجوم الفردية، مما يجعله مرشحاً للحفاظ على لقبه الأوروبي. - أرسنال، تحت قيادة ميكيل أرتيتا، أعاد بناء نفسه ليصبح فريقاً ناضجاً تكتيكياً وذو ثقافة فوز، مما يعكس تطور الفكر التدريبي الحديث وأهمية العمل الجماعي والصبر.

لم يعد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم مرتبطاً فقط بامتلاك النجوم أو الصفقات الضخمة، بل أصبح انعكاساً حقيقياً لقوة المشروع الرياضي والاستقرار الفني والقدرة على بناء فريق متكامل يملك الشخصية والهوية. وهذا تحديداً ما يجعل نهائي بودابست بين باريس سان جيرمان وأرسنال مختلفاً عن كثير من النهائيات السابقة، لأنه يجمع بين مشروعين أعادا تعريف نفسيهما بعد سنوات من الإخفاقات الأوروبية.

باريس سان جيرمان، الذي كان لسنوات طويلة رمزاً لفكرة "فريق النجوم"، يبدو اليوم أكثر نضجاً وقوة بعد رحيل الأسماء التي كانت تخطف الأضواء مثل ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي. المفارقة أن النادي الباريسي لم يصل إلى أفضل نسخه بوجود هؤلاء، بل وصل إليها عندما تخلّى عن فكرة الاعتماد على الفرد، وتحول إلى فريق جماعي يمتلك الانضباط والشخصية والالتزام التكتيكي.

لويس إنريكي لا يصنع فريقاً يستعرض فقط، بل فريقاً يعرف ماذا يريد داخل الملعب. الضغط العالي، الاستحواذ الذكي، التحولات السريعة، والقدرة على التحكم بإيقاع المباريات، كلها تفاصيل جعلت باريس يبدو هذا الموسم أقرب إلى "آلة كروية" تعمل بانسجام أكثر من كونه مجموعة نجوم تبحث عن المجد الفردي. وربما لهذا السبب يبدو الفريق الباريسي مرشحاً للحفاظ على لقبه الأوروبي، لأنه لم يعد يعتمد على لاعب واحد، بل على منظومة كاملة.

في المقابل، يمثل أرسنال قصة مختلفة لكنها لا تقل أهمية. الفريق اللندني دفع ثمن سنوات طويلة من التراجع بعد حقبة أرسين فينغر، وعاشت جماهيره خيبات متكررة، خاصة في الدوري الإنكليزي ودوري الأبطال. لكن ميكيل أرتيتا أعاد بناء النادي خطوة خطوة، بصبر واضح وإيمان بمشروع طويل الأمد، حتى أصبح أرسنال اليوم فريقاً يملك عقلية المنافس الحقيقي لا مجرد الحالم بالمفاجآت.

ما يميز أرسنال الحالي أنه لا يلعب بعشوائية الحماس، بل بثقافة الفوز. الفريق أصبح أكثر نضجاً تكتيكياً، وأكثر صلابة دفاعية، مع قدرة كبيرة على استغلال الكرات الثابتة والتحولات السريعة. والأهم أن أرتيتا نجح في خلق روح جماعية أعادت إلى الأذهان شخصية أرسنال القديمة، لكن بنسخة أكثر واقعية وتوازناً.

اللافت في هذا النهائي أن المدربين الإسبانيين، لويس إنريكي وميكيل أرتيتا، يقدمان نموذجاً واضحاً لتطور الفكر التدريبي الحديث. كلاهما يؤمن بأن كرة القدم لم تعد تُحسم بالمهارات الفردية فقط، بل بالتفاصيل الصغيرة: الضغط، المساحات، الانضباط، الجاهزية الذهنية، وتدوير اللاعبين خلال موسم طويل ومرهق.

وربما لهذا السبب تحديداً يبدو نهائي بودابست وكأنه صراع بين فكرتين أكثر من كونه مواجهة بين فريقين. باريس يريد تأكيد أن مشروعه الجديد صنع فريقاً قادراً على الهيمنة الأوروبية لسنوات، بينما يسعى أرسنال لإثبات أن العودة إلى القمة لا تحتاج إلى معجزات، بقدر ما تحتاج إلى الصبر والعمل والاستقرار.

وفي زمن أصبحت فيه كرة القدم محكومة بالمال والشهرة السريعة، يقدم هذا النهائي رسالة مهمة: النجومية وحدها لا تصنع البطولات، بل تصنعها الهوية الجماعية والعمل طويل المدى. ولهذا، فإن الفائز الحقيقي في بودابست قد لا يكون فقط من سيرفع الكأس، بل المشروع الذي سينجح في فرض نفسه عنواناً جديداً لكرة القدم الأوروبية الحديثة.