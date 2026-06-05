نهائي السلة الأميركية: منع مشجع من دخول الملاعب مدى الحياة

- اقتحم مشجع قاصر أرض ملعب "فروست بنك سنتر" خلال نهائي دوري السلة الأميركية للمحترفين لالتقاط سيلفي مع فيكتور ويمبانياما، مما أدى إلى حظره مدى الحياة من دخول الملاعب. - أوقفت المباراة لفترة وجيزة بعد الحادث، حيث تدخل الأمن بسرعة لإخراج المشجع، بينما تحقق رابطة الدوري في حادثة أخرى تتعلق بمشجع آخر ونجم نيكس جايلن برونسون. - أثار الحادث اهتمام وسائل الإعلام، حيث أظهرت اللقطات المشجع وهو يركض نحو ويمبانياما، مما دفع الأمن للتدخل بسرعة.

مُنع مشجع اقتحم أرض الملعب خلال سلسلة نهائي دوري السلة الأميركية للمحترفين، والذي جمع بين سان أنتونيو سبيرز ونيويورك نيكس، من دخول الملاعب مدى الحياة عقاباً له على تصرفه غير المسؤول خلال المواجهة. واقتحم المشجع أرض ملعب "فروست بنك سنتر" في سان أنتونيو، فجر أمس الخميس، محاولاً التقاط صورة سيلفي مع نجم نادي سبيرز، الفرنسي فيكتور ويمبانياما، خلال المباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين.

وقال المتحدث باسم رابطة الدوري الأميركي: "الشخص الذي دخل إلى منطقة الملعب خلال المباراة الأولى ضمن سلسلة النهائي أُوقف وسيُحظر عليه دخول جميع ملاعب الدوري مدى الحياة. كما سيتلقى شخص ثانٍ حظراً مدى الحياة لدوره في الحادث". وأدى الحادث إلى إيقاف اللعب لفترة وجيزة في منتصف الربع الأخير من فوز نيويورك نيكس على سبيرز (105-95) في المباراة الأولى في قاعة "فروست بنك سنتر".

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وركض المشجع إلى أرض الملعب وهو يرفع هاتفاً محمولاً، وتوقف أمام ويمبانياما الذي بدا متفاجئاً، ولاعب نيكس ميتشل روبنسون، قبل أن يدفعه عناصر الأمن بعيداً ويعمدوا إلى إخراجه بسرعة من الملعب. وقالت شرطة مقاطعة بيكسار لصحيفة "سان أنتونيو إكسبرس-نيوز" إن الساعي لالتقاط السيلفي قاصر، وعليه لن يتم الكشف عن اسمه.

في المقابل، أشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن رابطة الدوري تحقق أيضاً في نقاش أحد المشجعين مع نجم نيكس جايلن برونسون خلال المباراة الأولى، بعدما اشتكى الأخير للحكم سكوت فوستر من سلوك المشجع. وأظهر بث المباراة برونسون في نقاش حاد مع مشجع بجانب الملعب في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. وذكرت صحيفة "ذي أثلتيك" أن الرابطة تحقق في ما إذا كان المشجع وجّه إساءات غير لائقة للاعب.