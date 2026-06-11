نهائي السلة الأميركية: عودة تاريخية لنيكس أمام سبيرز تقرّبه من اللقب

- حقق فريق نيويورك نيكس أكبر عودة في تاريخ نهائي دوري السلة الأميركية للمحترفين بفوزه على سان أنتونيو سبيرز (107-106) بعد تأخره بـ29 نقطة، ليقترب من التتويج بلقب موسم 2025-2026. - سجل أو جي أنونوبي السلة الحاسمة قبل 1.2 ثانية من النهاية، ليمنح نيكس تقدماً (3-1) في سلسلة النهائي، بينما أضاف جايلن برانسون 36 نقطة. - رغم تسجيل سبيرز 14 ثلاثية في الشوط الأول، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحفاظ على تقدمهم، مما أثار تصريحات ويمبانياما حول انهيار الفريق.

حقق فريق نيويورك نيكس أكبر عودة في تاريخ نهائي دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، بعدما قلب تأخراً بلغ 29 نقطة ليفوز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز، ليقترب أكثر من التتويج بلقب الدوري في موسم 2025-2026، إذ يحتاج إلى فوز واحد فقط لحسم اللقب.

وحسم نيويورك نيكس الفوز على منافسه فريق سان أنتونيو سبيرز (107-106)، فجر اليوم الخميس، وسجل البريطاني أو جي أنونوبي سلة بأطراف أصابعه قبل 1.2 ثانية من النهاية، ليحسم الفوز المثير، ويمنح نيكس تقدّماً (3-1) في سلسلة النهائي التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، على أن تنتقل إلى سان أنتونيو لخوض المباراة الخامسة فجر السبت المقبل.

كذلك سجل الموزع جايلن برانسون 36 نقطة، وأضاف أنونوبي 33 نقطة لفريق نيويورك، مسجلاً السلة الحاسمة بعد محاولة ثلاثية من برانسون ارتدت من الحلقة. في المقابل، سجل نجم سبيرز الفرنسي فيكتور ويمبانياما 24 نقطة و13 متابعة، في وقت أضاف فيه ديلان هاربر 21 نقطة، فيما سجل كل من دي آرون فوكس وديفين فاسل 18 نقطة لفريق سبيرز الذي سجل رقماً قياسياً في النهائيات بإحراز 14 ثلاثية في الشوط الأول، لكنه لم ينجح في الحفاظ على تقدّمه الكبير.

رياضات أخرى نيويورك نيكس إلى نهائي السلة الأميركية لأول مرة منذ 1999

وكان الرقم القياسي السابق لأكبر عودة في نهائيات دوري السلة الأميركية للمحترفين 24 نقطة، حققه بوسطن سلتيكس ضد لوس أنجليس ليكرز في عام 2008. وبرزت تصريحات ويمبانياما بعد نهاية المباراة الذي تحدّث عن انهيار فريقه بعد بداية قوية، قائلاً: "لا أستطيع فعلاً تفسير ما حدث الآن. لا أعرف. أعتقد أنه التنفيذ، وربما نوع من الطمع. من الواضح أننا لم نكن الأكثر تعطشاً في الشوط الثاني".

في المقابل، سجل نيويورك 29.4% فقط من محاولاته في فترة أولى شهدت ارتكاب الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز خطأين مبكرين، بينما عوقب البديل ميتشل روبنسون بخطأ فاضح بعد توجيه ضربة بالمرفق إلى حلق ويمبانياما بدافع الإحباط، فيما لم يسجل برانسون، الذي تعرّض لضغط متواصل من دفاع سبيرز، أي سلة حتى الربع الثاني.