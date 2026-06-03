نهائي السلة الأميركية: سبيرز وويمبانياما في مواجهة حلم نيكس

- مواجهة نارية في نهائي دوري السلة الأميركي: يلتقي سان أنتونيو سبيرز بنيويورك نيكس في سلسلة نهائي مثيرة، حيث يسعى نيكس لتحقيق لقب طال انتظاره منذ 53 عامًا، بينما يعتمد سبيرز على نجمه فيكتور ويمبانياما لتحقيق الفوز. - ويمبانياما يقود سبيرز نحو المجد: بعد ثلاث سنوات فقط في الدوري، قاد ويمبانياما سبيرز لتحقيق 62 فوزًا في الموسم المنتظم، متجاوزًا التوقعات بإقصاء حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر. - نيكس يتحدى سبيرز بقوة: بقيادة جايلن برانسون، حقق نيكس سلسلة انتصارات متتالية، متفوقًا على سبيرز في مواجهتين من ثلاث خلال الموسم المنتظم، مما يعزز آماله في التتويج.

ستكون جماهير دوري السلة الأميركية للمحترفين على موعد مع المباراة النهائية المُنتظرة فجر الخميس، بين سان أنتونيو سبيرز ونيويورك نيكس، في انطلاق سلسلة النهائي الكبير الذي سيُتوج به من يُحقق الفوز في أربع من أصل سبع مباريات.

وسيكون فريق سان أنتونيو سبيرز مع نجمه الفرنسي، فيكتور ويمبانياما، عائقاً قوياً أمام فريق نيويورك نيكس وحلمه بحصد لقب دوري السلة الأميركية الذي طال انتظاره لحوالى 53 سنة، عندما يبدأ الفريقان سلسلة نهائي، وهي المواجهة القوية والمُنتظرة بين فريق تُوج بجميع ألقابه الخمسة بين 1999 و2014، وآخر غاب عن منصة التتويج منذ 1973 حين توج بلقبه الثاني فقط، حيثُ سيكون ويمبانياما وجايلون برانسون مركز الثقل في سبيرز ونيكس توالياً خلال هذه المواجهة التي تعد بالكثير.

وبعد ثلاثة أعوام فقط على وصوله إلى الدوري بكونه خياراً أول في "درافت" 2023، بات ويمبانياما على مشارف تحقيق حلم طفولته وتحقيق لقب أهم بطولة سلوية في العالم، وهو الذي ساهم في صناعة تحولاً لافتاً في مسار سبيرز خلال فترة زمنية قصيرة. فبعدما فاز سبيرز بـ22 مباراة فقط في موسم ويمبانياما الأول، و34 مباراة في الموسم الماضي، اندفع هذا الموسم بقوة إلى سباق اللقب، محققاً 62 فوزاً في الموسم المنتظم. وتبع ذلك مشوار رائع في الـ"بلاي أوف"، تُوج بإقصاء حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر في نهائي المنطقة الغربية خلافاً للتوقعات، بعد فوز مثير في المباراة السابعة.

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في المقابل، يقف فريق نيويورك نيكس في طريق موعد ويمبانياما مع القدر بعدما أثبت فريق الـ"بيغ أبل" هذا الموسم قدرته على تحييد ترسانة أسلحة سان أنتونيو، قادماً أيضاً إلى النهائي بسلسلة من 11 انتصاراً متتالياً، امتداداً من المباراة الرابعة للدور الأول من "بلاي أوف" الشرق أمام أتلانتا هوكس في سلسلة حسمها (4-2)، قبل أن يكتسح فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (4-صفر) في الدور الثاني وكليفلاند كافالييرز (4-صفر) في نهائي المنطقة.

والأهم أن نيكس فاز بمباراتين من أصل ثلاث مواجهات مع سبيرز خلال الموسم المنتظم، ومن بينها انتصاره (124-113)، في نهائي كأس الدوري في شهر ديسمبر/ كانون الأول، ويقود التشكيلة المتألقة جايلن برانسون الذي يبلغ معدله قرابة 27 نقطة في الـ"بلاي أوف"، إلى جانب العملاق الدفاعي الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز، إضافة إلى أمثال ميكال بريدجز والمتألق جوش هارت.