نهائي الدوري الأوروبي.. قمة منتظرة بين أستون فيلا وفرايبورغ

- تتجه الأنظار إلى ملعب بشكتاش بارك في إسطنبول لمتابعة نهائي الدوري الأوروبي بين أستون فيلا وفرايبورغ، حيث يسعى فرايبورغ لتحقيق أول لقب قاري بقيادة المدرب جوليان شوستر، بينما يأمل أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري في تحقيق أول لقب قاري منذ عام 1982. - أستون فيلا قدم أداءً مميزاً في البطولة، حيث فاز في سبع من أصل ثماني مباريات، ويعتمد على نجومه مثل أولي واتكينز، بينما يسعى فرايبورغ لتحقيق إنجاز تاريخي بقيادة شوستر. - يمتلك أستون فيلا سجلاً جيداً أمام الفرق الألمانية، بينما يسعى فرايبورغ لتحقيق فوزه الأول في تركيا بعد مواجهات سابقة مع أندية إنكليزية.

تتجه أنظار جماهير الرياضة، اليوم الأربعاء، إلى ملعب بشكتاش بارك في مدينة إسطنبول التركية، من أجل متابعة المواجهة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي ستجمع بين أستون فيلا الإنكليزي ونظيره فرايبورغ الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة.

وسيلعب نادي فرايبورغ للمرة الأولى في تاريخه بنهائي بطولة الدوري الأوروبي، فيما سيخوض أستون فيلا أول نهائي قاري منذ عام 1982، إلا أنّ الأنظار ستكون صوب المدرب الإسباني أوناي إيمري، الذي استطاع تحقيق الانتصار بلقب المسابقة القارية في مسيرته أربع مرات، بواقع ثلاث مرات مع إشبيلية الإسباني ومرة وحيدة مع فياريال الإسباني. ولم يسبق لنادي فرايبورغ تحقيق أي لقب قاري في تاريخه منذ تأسيسه قبل 122 عاماً، وكان أفضل إنجاز له في بطولة الدوري الأوروبي، هو الوصول إلى دور الـ16 في موسمي 2022-2023 و2023-2024، لكن في الموسم الجاري، استطاع الفريق الألماني احتلال المركز السابع في مرحلة الدوري في "يوروبا ليغ"، وواصل رحلته حتى المواجهة النهائية من المسابقة القارية.

ويأمل نادي أستون فيلا، بقيادة إيمري، تحقيق أول لقب منذ 30 عاماً، بعدما استطاع الفريق الإنكليزي الانتصار في سبع من أصل ثماني مواجهات في مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي، الأمر الذي جعله يحل في المركز الثاني، ويصل إلى الأدوار الإقصائية، التي نجح فيها بالفوز على ليل الفرنسي، وبولونيا الإيطالي، ونوتنغهام فورست الإنكليزي.

واستطاع نادي فرايبورغ الألماني خطف الأنظار إليه وبقوة، بقيادة مدربه الألماني جوليان شوستر، الذي اعتمد على العديد من المواهب في الموسم الجاري من بطولة الدوري الأوروبي، أبرزهم الإيطالي فينتشينزو غريفو، والياباني يويتو سوزوكي، والسويسري يوهان مانزامبي، ما مكّن الفريق من تقديم الأداء القوي في جميع المباريات بالمسابقات القارية، التي وصل فيها إلى النهائي، وبات على بعد خطوة واحدة من تحقيق رقم تاريخي. وتبقى أقوى نقطة لدى نادي أستون فيلا، هو مدرب إيمري، الذي سيخوض نهائي بطولة الدوري الأوروبي للمرة السادسة في مسيرته، وهو رقم قياسي جديد، لكنه يتطلع الآن إلى قيادة الفريق الإنكليزي إلى اللقب بفضل امتلاكه العديد من النجوم القادرين على حسم النهائي، أبرزهم الهدّاف الإنكليزي أولي واتكينز.

ويلعب نادي فرايبورغ الألماني للمرة الأولى في تركيا، وخاض أربع مواجهات أمام أندية إنكليزية، حقق انتصاراً أمام أحدها وهو ويستهام يونايتد في منافسات الدوري الأوروبي بموسم 2023-2024، بينما تجرع الهزيمة ثلاث مرات، لكن كتيبة المدرب شوستر خطفت الأنظار إليها هذا الموسم، بفضل وصولها إلى النهائي، بعدما سجلت 25 هدفاً. ويملك أستون فيلا سجلاً جيداً أمام الفرق الألمانية، بعدما حقق أربعة انتصارات، وتجرع مرارة الهزيمة في مناسبتين فقط بالمسابقات القارية، لكن كتيبة إيمري استطاعت التألق هذا الموسم في الدوري الأوروبي، بعدما أحرزت 28 هدفاً في شباك المنافسين، واستقبلت شباكها ثمانية أهداف فقط، الأمر الذي يجعلها قريبة للغاية من حسم لقب المسابقة القارية.

وأمضى شوستر معظم مسيرته الكروية لاعب وسط في فرايبورغ، وبقي في النادي مساعد مدرب بعد اعتزاله، ليخوض أول تجاربه التدريبية الأوروبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 عندما اضطر مدربه الألماني كريستيان سترايش للتغيب عن مباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا. ومنذ توليه المسؤولية في مارس/ آذار 2024، قاد الفريق إلى أحد أفضل مراكزه في الدوري الألماني (المركز الخامس الموسم الماضي)، ووصل به الآن إلى أول نهائي أوروبي له.