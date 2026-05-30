نهائي الأبطال: 140 مليون يورو مضمونة و10 ملايين أخرى تنتظر الباريسي

- نادي باريس سان جيرمان يقترب من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بمواجهة حاسمة ضد أرسنال. - حقق النادي عائدات مالية ضخمة تصل إلى 140 مليون يورو من مشاركته في البطولة، تشمل أرباح البث التلفزيوني وتصنيف النادي والأداء الرياضي. - في حال الفوز باللقب، سيحصل باريس سان جيرمان على مكافآت إضافية تصل إلى 10.5 ملايين يورو، مما يرفع إجمالي عائداته إلى 150 مليون يورو، وهو رقم قياسي للنادي.

أصبح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على بُعد خطوة واحدة فقط من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتحقيق عائدات مالية غير مسبوقة من المشاركة الأوروبية، وذلك عندما يخوض مواجهة نارية مرتقبة أمام أرسنال، اليوم السبت (في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة).

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، السبت، إلى أن نادي باريس سان جيرمان ضمن بالفعل عائدات مالية تُقدّر بنحو 140 مليون يورو حتى الآن من مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد وصوله إلى النهائي، والتي جمعها من أرباح البث التلفزيوني نحو 34 مليون يورو، والأرباح من الحصة المرتبطة بتصنيف النادي في المسابقات الأوروبية خلال الأعوام العشرة الماضية نحو 11 مليون يورو، بالإضافة إلى نحو 95 مليون يورو جاءت نتيجة الأداء الرياضي والنتائج المُحققة في النسخة الحالية من البطولة.

وشملت المكافآت الرياضية 18.62 مليون يورو مقابل المشاركة في دوري أبطال أوروبا، و18.4 مليون يورو من مرحلة الدوري، و11 مليون يورو بعد التأهل إلى ثمن النهائي، و12.5 مليون يورو لبلوغ ربع النهائي، و15 مليون يورو للوصول إلى نصف النهائي، فضلاً عن 18.5 مليون يورو نظير التأهل إلى المباراة النهائية.

وفي حال نجح باريس سان جيرمان في التتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، فسيحصل على مكافأة إضافية تُقدّر بنحو 6.5 ملايين يورو، إلى جانب ضمان 4 ملايين يورو أخرى من مشاركته في كأس السوبر الأوروبي أمام بطل الدوري الأوروبي، ما سيرفع إجمالي عائداته القارية إلى نحو 150 مليون يورو، وهو أعلى رقم يحققه النادي من مشاركاته الأوروبية على الإطلاق.