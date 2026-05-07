كشف موقع "أر أم سي" الفرنسي تفاصيل جديدة تخصُّ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد أن اكتمل المشهد بتأهل كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي، إلى القمة المرتقبة التي ستُلعب في استاد بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرها الموقع الفرنسي، الخميس، فإن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، لن تُلعب في التوقيت المعتاد الذي اعتمدته البطولة خلال السنوات الأخيرة، إذ ستنتطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، بدلاً من الساعة العاشرة مساءً، في تغيير لافت للتوقيت قد يؤثر على تجربة المشاهدين حول العالم، وكذلك الجماهير التي ستسافر إلى بودابست لمتابعة المباراة النهائية يوم 30 مايو/أيار الحالي.

وبحسب المعلومات ذاتها، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يقف وراء هذا التعديل، انطلاقاً من رغبته في تقديم تجربة أكثر راحة واستثنائية للجماهير داخل الملعب وخارجه، إذ يرى أن التوقيت الجديد سيكون مناسباً للعائلات والأطفال من أجل متابعة المباراة النهائية، كما سيساعد على تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة عالمياً، نظراً إلى ملاءمته لمختلف المناطق الزمنية في قارات العالم.

وفي المقابل، فإن إقامة النهائي عند الساعة السابعة مساءً بدلاً من العاشرة ليلاً، ستُسهّل أيضاً حركة تنقل الجماهير بعد نهاية المباراة، وتُجنبهم مغادرة الملعب في ساعات متأخرة من الليل، خصوصاً في حال امتداد المواجهة إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح، وهو ما يراه "يويفا" عاملاً مهماً لضمان سلامة المشجعين والعائلات والأطفال الحاضرين في ملعب بوشكاش أرينا خلال النهائي الأوروبي الكبير.