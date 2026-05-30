نهائي أبطال أوروبا.. أرقام تكشف قوة سان جيرمان وتماسك أرسنال

- يشهد نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 مواجهة بين باريس سان جيرمان وأرسنال في بودابست، حيث يسعى باريس للحفاظ على اللقب وتحطيم الرقم القياسي للأهداف في موسم واحد، بينما يطمح أرسنال لتحقيق أول تتويج له في تاريخه. - باريس سان جيرمان يمتلك سلسلة انتصارات قوية ضد الأندية الإنجليزية، ولم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 12 مواجهة أوروبية، بينما أرسنال لم يتعرض لأي خسارة هذا الموسم ويمتلك دفاعاً قوياً. - المباراة تمثل أول نهائي أوروبي كبير بين فريق فرنسي وآخر إنجليزي، وتشهد مواجهة بين مدربين إسبانيين، إنريكي وأرتيتا، في حدث تاريخي لكرة القدم الأوروبية.

تشهد العاصمة المجرية بودابست، نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، الذي يجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال، اليوم السبت (الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، وسط أرقام وإحصائيات بارزة تعكس حجم التنافس بين الفريقين، قبل المواجهة المرتقبة على ملعب بوشكاش أرينا. وبحسب الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يدخل باريس سان جيرمان النهائي بطموح تحقيق إنجاز تاريخي، يتمثل بالحفاظ على اللقب، إضافة إلى سعيه لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من البطولة، حيث يتصدر الفريق قائمة الهدافين برصيد 44 هدفاً، بفارق هدف واحد فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم برشلونة (45 هدفاً).

ويملك الفريق الفرنسي سلسلة قوية أمام الأندية الإنكليزية، إذ حقق خمسة انتصارات متتالية في الأدوار الإقصائية أمام فرق إنكليزية، شملت ليفربول وأستون فيلا وتشلسي في النسخ الأخيرة، إضافة إلى تفوقه على أرسنال في نصف نهائي النسخة الماضية. كذلك خسر باريس سان جيرمان مباراة واحدة فقط في آخر 12 مواجهة أوروبية أمام أندية إنكليزية، واثنتين فقط في آخر 17 مباراة في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، ما يعكس قوة الفريق في المواجهات الكبرى.

وحقق الفريق سجلاً هجومياً لافتاً، إذ لم يخض أي مباراة انتهت بالتعادل السلبي في الأدوار الإقصائية خلال 64 مباراة متتالية، وهو رقم يعكس طبيعته الهجومية المستمرة. وعلى مستوى الأفراد، يبرز النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي عادل الرقم القياسي المسجل باسم زلاتان إبراهيموفيتش مع نادي باريس سان جيرمان، لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا، حيث سجل عشرة أهداف هذا الموسم.

كذلك يمتلك المدرب لويس إنريكي فرصة لدخول التاريخ، إذ يسعى ليصبح من بين المدربين القلائل الذين توجوا باللقب مرتين أو أكثر، بعد نجاحه سابقاً مع برشلونة وباريس سان جيرمان. في المقابل، يدخل أرسنال النهائي بطموح التتويج الأول في تاريخه، حيث يعود إلى المباراة النهائية للمرة الثانية، بعد خسارته أمام برشلونة عام 2006.

في المقابل، يُقدم الفريق الإنكليزي موسماً استثنائياً في البطولة، إذ لا يزال الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة، بعدما حقق 11 انتصاراً و3 تعادلات، إضافة إلى تسجيله رقماً قياسياً من المباريات دون هزيمة في تاريخ مشاركاته الأوروبية. ولدى أرسنال واحد من أقوى الدفاعات في البطولة، بعدما حقق تسع مباريات بشباك نظيفة، ليقترب من الرقم القياسي في دوري الأبطال، المسجل باسمه سابقاً في نسخة 2005-2006، وباسم ريال مدريد في 2015-2016.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، التقى الفريقان في سبع مباريات أوروبية سابقة، فاز كل منهما مرتين وتعادلا ثلاث مرات، بينما كان آخر لقاء بينهما في نصف نهائي النسخة الماضية، الذي حسمه باريس سان جيرمان لمصلحته بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. وتشير الإحصائيات أيضاً إلى أن هذه المباراة تمثل أول نهائي أوروبي كبير بين فريق فرنسي وآخر إنكليزي، في حدث تاريخي غير مسبوق في كرة القدم الأوروبية. وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها مدربان من الجنسية نفسها (الإسبانيان إنريكي وأرتيتا) في نهائي البطولة، وهما يقودان فريقين من دولتين مختلفتين، ما يضيف بعداً فنياً خاصاً للمواجهة المنتظرة.