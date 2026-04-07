نمور تواصل التألق في كأس العالم للجمباز: ذهبية ثانية تؤكد التفوق

- كيليا نمور، البطلة الأولمبية الجزائرية، تفوز بذهبية جهاز عارضة التوازن في الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للجمباز الفني للسيدات بالقاهرة، محققة 14.266 نقطة، متفوقة على الصينيتين كي كوين كين وكيو كيوان. - نمور تواصل تألقها بتحقيق ذهبية المتوازي مختلف الارتفاعات في البطولة نفسها، بعد فوزها في جولة باكو بذهبية وفضية في جولات سابقة، مما يعزز مكانتها في السلسلة العالمية. - بطولة كأس العالم للجمباز 2026 تتضمن جولات متعددة بنظام النقاط التراكمية، وتستعد نمور للمشاركة في المرحلة الأخيرة بأوسييك الكرواتية، مواصلة إنجازاتها العالمية.

نالت البطلة الأولمبية الجزائرية كيليا نمور (19 عاماً)، مساء الاثنين، ذهبية مسابقة جهاز عارضة التوازن، ضمن الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني للسيدات بالعاصمة المصرية القاهرة. وحققت النجمة الجزائرية المركز الأول برصيد 14.266 نقطة، متقدمة على الصينيتين كي كوين كين (13.166) وكيو كيوان (12.833)، مؤكدة تفوقها وهيمنتها على منافسات الجمباز في هذه الجولة من البطولة.

وتعتبر هذه الميدالية هي الثانية التي تحققها البطلة الأولمبية الجزائرية في البطولة بعد تتويجها، الأحد، بذهبية المتوازي مختلف الارتفاعات، بمجموع 14.033 نقطة، متقدمة على الصينية جيانغ شوتينغ (13.700) والسلوفينية ريبار لوتشيا (13.100).

وكانت نمور قد أحرزت ذهبية جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات في جولة باكو (أذربيجان) بمجموع 15.233 نقطة، إلى جانب فضية عارضة التوازن، كما نالت فضية الجهاز ذاته في محطة كوتبوس الألمانية. وجولة القاهرة هي إحدى محطات كأس العالم للجمباز لموسم 2026، حيث تقام سلسلة من الجولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للجمباز، وتعمل بنظام النقاط التراكمية لتحديد أبطال السلسلة في كل جهاز. وتقام المرحلة الخامسة والأخيرة من سلسلة كأس العالم 2026، في مدينة أوسييك الكرواتية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 إبريل/ نيسان الجاري، حيث تسعى نمور لمواصلة سلسلة إنجازاتها العالمية.