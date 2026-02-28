الحرب على إيران: نقل مباريات من يوروليغ للسلة إلى صربيا وبلغاريا

28 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 20:24 (توقيت القدس)
شعار يوروليغ في صالة ساب غاردن في 10 أكتوبر 2025 (كريستينا بانكه/Getty)
- تعليق الدوري الإسرائيلي لكرة السلة: أعلن الدوري تعليق أنشطته بسبب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، مما يعكس تأثير الأوضاع الأمنية على الرياضة في المنطقة.
- نقل المباريات والمعسكرات: تم نقل مباريات ومعسكرات مكابي تل أبيب وهبوعيل تل أبيب إلى صوفيا وبلغراد لضمان المشاركة في اليوروليغ، مع تحديد لقاء في صربيا يوم 5 مارس.
- تأثيرات الحرب على الرياضة: من المتوقع أن تؤثر الحرب على الرياضة في المنطقة، خاصة مع تعطل الرحلات الجوية، مما يهدد استمرارية المنافسات.

أعلن الدوري الإسرائيلي لكرة السلة تعليق أنشطته بسبب العدوان الأميركي الإسرائيلي المشترك على إيران والذي اندلع اليوم السبت. وسيلعب الناديان المشاركان في منافسات اليوروليغ: مكابي تل أبيب وهبوعيل تل أبيب، مبارياتهما في صوفيا وبلغراد، على التوالي، بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، ما فرض عليهما اتخاذ خطوات استباقية لتأمين المشاركة أوروبياً.

ووفق ما نقله موقع أر.أم.سي الفرنسي، اليوم السبت، فبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ، واستجابةً لذلك، أعلن الدوري الإسرائيلي لكرة السلة تعليق أنشطته. وقد تكون لهذا القرار عواقب وخيمة حسب الموقع الفرنسي، إذ سبق أن تم تعليق الدوري العام الماضي وانتهى الموسم دون تتويج بطل. ولم يُعلن عن أي جدول زمني لاستئناف المنافسات.

كما تقرر نقل مباريات ناديي مكابي تل أبيب وهبوعيل تل أبيب، وهما الناديان الإسرائيليان المشاركان في الدوري الأوروبي لكرة السلة، وكذلك ومعسكراتهما التدريبية إلى بلغراد وصوفيا، على التوالي. ومن المقرر أن يلتقي الناديان يوم الخميس 5 مارس/آذار في الدوري الأوروبي في صربيا. كما سيتخذ هبوعيل، المشارك في كأس أوروبا، من بلغراد مقرًا له. وسيبقى المنتخب الإسرائيلي، المشارك في تصفيات كأس العالم 2027، في ليماسول لمواجهة قبرص للمرة الثانية يوم الأحد، بعد فوزه في المباراة الأولى يوم الجمعة (94-54)، ومن المتوقع أن يكون للحرب تبعات كبيرة على الرياضة في المنطقة بسبب تعطل الرحلات الجوية.

