نغانو يتحدى بطلاً سابقاً في الوزن الثقيل: قاتلني

- يستعد فرانسيس نغانو لمفاوضات حاسمة بشأن مستقبله الرياضي، بعد تحديه العلني للملاكم ديونتاي وايلدر، حيث يسعى لخوض نزال مرتقب في رياضة "الفن النبيل". - عاد نغانو للفنون القتالية المختلطة في أكتوبر 2024 بفوز سريع على رينان فيريرا، ويطمح لاحتراف الملاكمة بعد أدائه المميز ضد تايسون فيوري في 2023. - يركز نغانو على إقناع وايلدر بخوض نزال، مؤكداً استعداده لمواجهة أصعب المنافسين، بينما يخطط لمفاجآت في الفنون القتالية المختلطة دون الكشف عن التفاصيل.

يستعد المقاتل الكاميروني المخضرم فرانسيس نغانو (39 عاماً)، لجولة مفاوضات حاسمة بشأن مستقبله الرياضي، بعدما وجّه تحدياً علنياً إلى بطل العالم السابق في الملاكمة الأميركي ديونتاي وايلدر من أجل خوض نزال تترقبه الجماهير المُحبة لرياضة "الفن النبيل".

وعاد فرانسيس نغانو إلى بطولات الفنون القتالية المختلطة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024 ليحقق فوزاً سريعاً على البرازيلي رينان فيريرا، في جولة واحدة فقط بالسعودية، لكنه يرغب في احتراف الملاكمة بعدما ظهر نداً للبريطاني تايسون فيوري في النزال الذي جمع بينهما عام 2023 وكاد يُحدث المفاجأة الكبرى، وفق ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية اليوم الخميس.

وتابعت أن فرانسيس نغانو وضع الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام أنطوني جوشوا، بعد خمسة أشهر من نزال تايسون فيوري، وراء ظهره، بعدما وضع نصب عينيه تحدي الملاكم الأميركي ديونتاي وايلدر، الذي يُعد أحد أفضل الرياضيين في تاريخ "الفن النبيل"، بعدما قال في تصريحاته: "الجميع يطالبونني بخوض نزال جديد في الملاكمة، وأنا جاهز لهذا التحدي، وربما على وايلدر الاستماع لمطالب الجماهير ووسائل الإعلام، وعليه الموافقة. تعالَ وقاتلني".

وأوضحت أن فرانسيس نغانو يعمل أيضاً على خوض نزال في رياضة الفنون القتالية المختلطة، بعدما وضع في قائمته عدة أسماء، لكن دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، لأنه يعلم جيداً أن ذكر أي اسم سيجعل وسائل الإعلام والجماهير الرياضية تبدي اهتمامها، لكنه يعشق المفاجآت، ويريد الإعلان عن مواجهته المقبلة قبل عدة أيام من انطلاقها.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن فرانسيس نغانو يريد التركيز على جعل الأميركي ديونتاي وايلدر يوافق على خوض نزال في أي مكان يُحدده الأخير، لأن المقاتل الكاميروني يريد إثبات نفسه مُجدداً في عالم المُلاكمة، ويوضح للجميع أنه قادر على خوض المواجهات ضد أصعب المنافسين، لكن كل شيء الآن معلق بسبب انتظار موافقة الطرف الآخر.