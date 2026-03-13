نعيم السليتي يُنهي رحلته مع منتخب تونس ويعتزل دولياً

- أعلن النجم التونسي نعيم السليتي اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب تونس بعد مسيرة مميزة، حيث شارك في البطولات القارية، التصفيات الأفريقية، وكأس العالم، مؤكدًا أن الوقت قد حان لمنح الفرصة للشباب الجديد. - عبر السليتي عن امتنانه للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى اللحظات التي لا تُنسى التي عاشها مع زملائه والمدربين، مؤكدًا أن المنتخب له مكانة خاصة في قلبه. - بدأ السليتي مسيرته الدولية في 2016، وشارك في 85 مباراة وسجل 16 هدفًا، ولا يزال يلعب مع نادي الشمال القطري دون إعلان اعتزاله النهائي.

أعلن النجم التونسي نعيم السليتي (34 سنة) نهاية رحلته مع منتخب تونس واعتزال اللعب الدولي نهائياً بعد سنوات مُميزة قدم فيها الكثير لبلده على أرض الملعب، إن كان في البطولات القارية أو في التصفيات الأفريقية، أو في كأس العالم التي خاضها منتخب بلاده.

ونشرت صفحة منتخب تونس الرسمية على فيسبوك الجمعة فيديو يظهر فيه النجم التونسي نعيم السليتي وهو يُعلن قرار اعتزاله كرة القدم الدولية بشكل رسمي. وقال: "أردت من خلال هذا الفيديو أن أتوجه لكل الشعب ​التونسي لأعلن أنني قررت وضع حد لمسيرتي الدولية. ‌أعتقد أن الوقت ⁠قد ​حان لمنح الفرصة للشباب ​الجديد".

وتابع السليتي صاحب الـ34 سنة رسالته إلى جماهير منتخب تونس قائلاً: "المنتخب الوطني له مكانة خاصة جداً في قلبي، عشت معه لحظات لا تُنسى ستظل محفورة في ذاكرتي ‌للأبد. أشكر كل ‌المدربين، ⁠الأطقم الفنية، وزملائي ⁠اللاعبين ⁠الذين شاركتهم لحظات داخل وخارج الملعب. أنتم جميعاً إخوتي"، ليُنهي واحد من نجوم منتخب نسور قرطاج رحلة دولية مُميزة في كرة القدم.

ولعب نعيم السليتي دوراً مُميزاً في تشكيلة منتخب تونس خلال السنوات الماضية وهو الذي بدأ مسيرته الدولية مع منتخب "نسور قرطاج" في عام 2016، وخاض خلال هذه الفترة 85 مباراة سجل فيها 16 هدفاً، ولم يعتزل اللاعب كرة القدم نهائياً، إذ ما زال يرتبط بعقد مع نادي الشمال القطري، ولم يكشف اللاعب إن كان سيُعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً في وقت قريب.