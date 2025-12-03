نطحة زيدان لماتيراتزي تعود في كأس العرب... الختال صدم أمجد عطوان

- شهدت مباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025 حادثة مثيرة للجدل، حيث قام اللاعب البحريني إبراهيم الختال بتوجيه "نطحة" إلى لاعب العراق أمجد عطوان، مما أدى إلى طرده بالبطاقة الحمراء مباشرة. - استعاد عشاق كرة القدم ذكرى حادثة زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006، عندما طُرد بعد توجيه ضربة بالرأس إلى ماركو ماتيراتزي، مما أثر على نتيجة المباراة بفوز إيطاليا. - انتهت مباراة العراق والبحرين بفوز "أسود الرافدين" 2-1، في سعيهم لتحقيق اللقب الخامس في تاريخهم.

عادت لقطة النجم الفرنسي زين الدين زيدان (53 عاماً) في نهائي كأس العالم 2006 مع المدافع الإيطالي، ماركو ماتيراتزي، إلى أذهان عشاق كرة القدم، بعدما شهدت مباراة العراق والبحرين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب 2025 حالة مثيرة للجدل.

وأقدم اللاعب إبراهيم الختال (25 عاماً)، على توجيه "نطحة" إلى لاعب العراق، أمجد عطوان، الذي دخل أجواء المباراة في الشوط الثاني، وذلك بعد تدخل قوي على نظيره البحريني، لكن الأخير تصرّف بطريقة متسرعة وعنيفة، أمام أعين الحكم الغابوني، بيير أتشو، الذي رفع البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه، من دون العودة إلى غرفة الفار حتى، في حين تلقى عطوان الورقة الصفراء بسبب الخطأ الذي ارتكبه، وهو ما ساهم في انتصار "أسود الرافدين" بنتيجة 2-1، في أولى مواجهات المنتخبين بالبطولة، والتي يسعى خلالها العراق لحصد اللقب الخامس في تاريخه، بعدما كان آخر تتويج له في نسخة 1988.

وكان نهائي كأس العالم 2006 بين فرنسا وإيطاليا قد شهد واحدة من أشهر اللقطات في تاريخ كرة القدم، بعدما قام النجم الفرنسي، زين الدين زيدان، بتوجيه ضربة بالرأس إلى صدر المدافع الإيطالي، ماركو ماتيراتزي، في الدقيقة 110 من زمن الشوطين الإضافيين، وجاءت الحادثة بعد نقاش حاد بين اللاعبين، قال خلاله ماتيراتزي عبارة استفزّت القائد الفرنسي، ليردّ زيدان بتصرفٍ أدى إلى طرده مباشرة بالبطاقة الحمراء. وشكّل خروج زيزو، الذي كان يخوض آخر مباراة في مسيرته، نقطة تحوّل في اللقاء، الذي انتهى لاحقاً بفوز إيطاليا بركلات الترجيح، وتتويجها باللقب العالمي الرابع في تاريخها.