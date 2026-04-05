نصري مُهدد بغرامة قياسية: طلبات توصيل الطعام تُورط نجم فرنسا السابق

- عاد سمير نصري، اللاعب الفرنسي السابق، إلى الأضواء بسبب تحقيق ضريبي بتهمة التهرب من الضرائب، حيث يُشتبه في عدم صحة إقامته المعلنة في دبي. - كشفت تقارير أن نصري قضى وقتاً أطول في باريس، مما أثار شكوك السلطات الفرنسية، خاصة بعد تسجيله 212 طلب توصيل طعام إلى عنوان في باريس خلال عام 2022. - في حال إدانته، قد يواجه نصري غرامة تصل إلى 5.51 ملايين يورو، مع احتمال الحجز على ممتلكاته وتجميد حساباته المصرفية.

عاد اللاعب الفرنسي السابق، سمير نصري (38 عاماً)، إلى واجهة الأخبار، لكن هذه المرة بسبب قضية خارج المستطيل الأخضر، بعدما كشفت تقارير صحافية فرنسية عن خضوعه لتحقيق ضريبي، بتهمة التهرب من دفع الضرائب.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لي إيكو" الفرنسية، أمس السبت، فإن نصري، اللاعب السابق لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، مسجّل رسمياً باعتباره مقيماً في دبي، حيث يتمتع بإعفاءات ضريبية واسعة، إلا أن معطيات جديدة أثارت شكوك السلطات الفرنسية حول مكان إقامته الفعلي. وأوضحت التقارير أن مصلحة الضرائب الفرنسية بدأت تدقيقها بعد دراسة نمط حياة اللاعب، إذ أظهرت سجلات رحلاته الجوية، أنه كان يقضي وقتاً أطول في باريس مقارنة بدولة الإمارات، خلال فترة عمله محللاً في قناة كانال بلس.

وتعزّز التحقيق بشكل أكبر، بعد الكشف عن قيام نصري بتسجيل 212 طلب توصيل طعام خلال عام 2022 عبر تطبيق ديليفرو (مختص بتوصيل الطعام في دول عدة) إلى عنوان سكني في العاصمة باريس، ما اعتُبر دليلاً إضافياً على إقامته داخل الأراضي الفرنسية. ورغم نفي نصري جميع التهم الموجهة إليه، أشارت الصحيفة ذاتها إلى أنه في حال إدانته، قد يواجه غرامة مالية تصل إلى 5.51 ملايين يورو، تمثل ضرائب متأخرة عن الفترة الممتدة بين 2020 و2022. وإلى حين حسم القضية، يواجه اللاعب السابق في أندية أرسنال ومانشستر سيتي وأولمبيك مرسيليا إجراءات احترازية، تشمل احتمال الحجز على بعض ممتلكاته في باريس، وتجميد عدد من حساباته المصرفية.