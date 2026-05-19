نصري بدأ مسيرته برخصة مزورة... كواليس اعترافات نجم فرنسا السابق

19 مايو 2026   |  آخر تحديث: 13:27 (توقيت القدس)
نصري في ملعب الاتحاد في 22 سبتمبر 2024 (روبي جاي بارات/Getty)
- بدأ سمير نصري مسيرته الكروية برخصة مزورة في طفولته، حيث لعب باسم مستعار "ألكسندر ماراس" بسبب صغر سنه، مما سمح له بالمشاركة في المباريات المحلية.
- انضم نصري إلى نادي أولمبيك مرسيليا في سن التاسعة، وبرزت موهبته في أكاديمية الشباب، مما عزز طموحه في احتراف كرة القدم، وشارك مع منتخب فرنسا تحت 16 عاماً.
- حصل نصري على معاملة تفضيلية، حيث تقاضى راتباً شهرياً وعائلته تلقت دعماً مالياً، مما ساعده في مواصلة تدريباته مع مرسيليا.

تحدث نجم كرة القدم الفرنسية سابقاً سمير نصري (38 عاماً) عن مسيرته الكروية ودوره الحالي محللاً رياضياً. وكشف لاعب خط الوسط السابق لأندية مرسيليا الفرنسي، وأرسنال ومانشستر سيتي الإنكليزيين، أنه بدأ مسيرته الكروية برخصة مزورة، وذلك في استضافته في بودكاست مغني الراب السابق كي-ميل.

وفاجأ نصري مضيفه بقصة طريفة عن مبارياته الأولى في طفولته مع ناديه المحلي، عندما اعترف نجم مرسيليا قائلاً: "بدأت برخصة مزورة، كنت ألعب باسم شخص آخر". وكشف موقع أر.أم.سي الفرنسي السبب في ذلك، فأوضح أن سمير نصري كان يبلغ من العمر 4 سنوات فقط، وبالتالي كان صغيراً جداً للحصول على رخصة للمشاركة.

وتابع سمير نصري: "لقد اختاروا شاباً من حيّي كان في السنّ المناسبة للحصول على رخصة، ولعبتُ لمدة موسمين باسم ألكسندر ماراس، قالوا لي: "أنت تبدو فرنسياً"، ولعبتُ بهذا الاسم المستعار حتى بلغتُ السنّ المناسبة للحصول على رخصة"، وأضاف اللاعب الذي نشأ في عائلة من أصول جزائرية، "في المباريات، كانوا يذكرونني بأن اسمي هو ألكسندر، حتى لا أخطئ".

بعد ذلك، تسارعت الأمور بالنسبة لهذا الشاب الموهوب، فقد لفت أنظار نادي أولمبيك مرسيليا. وقال نصري عن هذه الخطوة: "وقّعتُ مع مرسيليا في سنّ التاسعة، وانضممتُ إلى أكاديمية الشباب في سنّ الثالثة عشرة، منذ السابعة من عمري، كنتُ أطمح إلى احتراف كرة القدم، ولكن في الثالثة عشرة أدركتُ أن لديّ فرصةً حقيقيةً في هذا المجال، وتأكدتُ من ذلك أكثر عندما انضممتُ إلى منتخب فرنسا تحت 16 عاماً. ويعترف سمير نصري بأنه حظي بمعاملةٍ تفضيليةٍ آنذاك، حيث كان يتقاضى 5000 فرنك شهرياً (حوالي 1153 يورو) منذ سن الثالثة عشرة، بينما تلقت عائلته أيضاً شيكاً بقيمة 150 ألف فرنك (حوالي 34605 يوروات). وأكد نصري أنه في ذلك الحين كان يتنقل إلى تدريبات أولمبيك مرسيليا برفقة سائقٍ وفره النادي.

