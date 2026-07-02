نشر القناصة في ملاعب كأس العالم.. تعرّف إلى بروتوكول الأمن

- أثار وجود قنّاصة نخبة في ملاعب كأس العالم 2026 اهتمام الجماهير، كجزء من تعزيز التدابير الأمنية لمواجهة العنف المسلح في الولايات المتحدة، حيث يتمركزون في نقاط مرتفعة لمراقبة التجمعات ومنع الهجمات الإرهابية. - يُعتبر الأمن أحد أبرز المواضيع في التحضير لكأس العالم، خاصةً مع إقامة معظم المباريات في الولايات المتحدة التي تعاني من مستويات مرتفعة من العنف المرتبط بالأسلحة، مما جعل وجود القنّاصة جزءاً من المنظومة الأمنية. - يُعد هذا البروتوكول شائعاً في الفعاليات الكبرى بأمريكا، حيث تُستخدم مواقع "أعشاش القنّاصة" لمراقبة الجماهير والتدخل عند الضرورة.

أثارت مشاهدة قنّاصة نخبة داخل ملاعب كأس العالم 2026 وحولها انتباه الجماهير، في إجراء يعكس تشديد التدابير الأمنية لمواجهة العنف المسلح في الولايات المتحدة.

ويتمركز هؤلاء القنّاصة في نقاط مرتفعة، حيث يراقبون التجمعات الجماهيرية بهدف منع أي هجمات إرهابية، والتدخل السريع في حال وقوع أو احتمال حدوث عمليات إطلاق نار جماعية، بحسب ما نشره موقع غلوبو البرازيلي. وكان ملف الأمن أحد أبرز المواضيع طوال دورة التحضير لكأس العالم، ولا سيما أن القسم الأكبر من المباريات يُقام في الولايات المتحدة، التي تعاني مستويات مرتفعة من العنف المرتبط بالأسلحة، ولهذا، لفت وجود القنّاصة في محيط المباريات الأنظار ضمن المنظومة المعتمدة في البلد المضيف.

ويُعد هذا البروتوكول شائعاً في الفعاليات الكبرى على الأراضي الأميركية، إذ تضم عدة ملاعب رئيسية في دوري كرة القدم الأميركية مواقع مخصصة لعناصر عسكرية تراقب الجماهير باستخدام بنادق عالية الدقة، وتُعرف هذه المواقع باسم "أعشاش القنّاصة". وعادة ما يتمركز هؤلاء العناصر في أماكن مرتفعة تتيح لهم مراقبة معظم الحضور والتدخل عند الضرورة، فيما يتولى بعضهم متابعة ما يجري داخل المدرجات، وآخرون مراقبة محيط الملعب. ووفقاً لموقع "غان فايولنس آركايف" الأميركي المتخصص برصد العنف المسلح في الولايات المتحدة، شهدت البلاد 206 حوادث إطلاق نار جماعي خلال عام 2026 وحده حتى الآن.

ولا يمثل انتشار القنّاصة سوى جزء من نظام أمني واسع يُعتمد في كأس العالم وسائر الفعاليات العامة في الولايات المتحدة، إذ يشمل هذا البروتوكول المباريات والحفلات الكبرى والخطب السياسية، وكل الأحداث التي تستقطب تجمعات جماهيرية كبيرة، كذلك فإن هذا النموذج يُعتمد في الفعاليات الكبرى في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي.