نشأت أكرم: كأس العرب فرصة مهمة لنجوم منتخب العراق

- أكد نشأت أكرم أهمية كأس العرب 2025 في قطر، مشيراً إلى أن جماهير "أسود الرافدين" ستشكل القلب النابض للبطولة، حيث ستقدم الدعم الكامل للمنتخب العراقي. - تعتبر كأس العرب منصة للاحتفاء بالثقافة العربية، وقطر نجحت في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية من خلال استضافة البطولات الكبرى، مما يعزز الفخر الثقافي. - يشارك في البطولة 16 منتخباً، حيث تأهلت 9 منتخبات تلقائياً، بينما تتنافس 14 منتخباً على 7 أماكن متبقية، وتقام المباراة الافتتاحية في 1 ديسمبر على استاد البيت.

أكد أسطورة كرة القدم العراقية، نشأت أكرم (41 عاماً)، أهمية كأس العرب 2025 في قطر، بعدما كشف أن جماهير منتخب "أسود الرافدين" تترقب انطلاق المسابقة، من أجل الحضور في المدرجات، وتقديم الدعم لمنتخب بلادها المشارك في البطولة، التي ستبدأ في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال نشأت أكرم، في مقابلة مع موقع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة: "إن المشجعين العراقيين سيشكّلون القلب النابض للنسخة المقبلة من كأس العرب، وشهدنا جميعاً حماسهم وشغفهم داخل وخارج الاستادات في البطولات السابقة، ولن يكون الأمر مختلفاً هذه المرة، إذ سيحظى المنتخب بالدعم الكامل من المشجعين، الذين ستهز أهازيجهم أركان الاستادات وتعزز معنويات اللاعبين".

ويرى أكرم، الذي قاد منتخب العراق في رحلة تاريخية لمنصة التتويج بكأس آسيا 2007، أن كأس العرب تعد درّة البطولات العربية، وتمثل منبراً لإلقاء الضوء على الثقافة الغنية للمنطقة والاحتفاء بها. وأضاف في هذا السياق: "نجحت دولة قطر في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية، من خلال استضافة العديد من البطولات الكبرى، ونشعر بالفخر للاحتفاء بثقافتنا على مثل هذه المنصة العالمية".

ويتطلع أكرم، الذي يشتهر بلقب "المايسترو" لمهاراته الكروية المميزة، إلى الجيل الجديد من اللاعبين العراقيين ليرفعوا راية بلادهم في ملاعب كرة القدم. وقال النجم السابق، الذي يعتبر أحد أفضل لاعبي العراق على مر العقود: "ستوفر كأس العرب فرصة رائعة للمنتخبات واللاعبين، الذين تغمرهم مشاعر الفخر للعب في صفوف منتخبهم وتمثيل بلادهم في محفل رياضي رفيع المستوى"، خاصة أن القرعة أسفرت عن وجود "أسود الرافدين" في المجموعة الرابعة، رفقة الجزائر، بالإضافة إلى انضمام الفائزين من مباراتي البحرين أمام جيبوتي والسودان ضد لبنان. وتابع نشأت أكرم: "سيلعب نجوم منتخب العراق في استادات مونديالية شهدت مباريات كأس العالم 2022، كما ستجد المنتخبات المشاركة مرافق عالمية تضاهي تلك الموجودة في الدول الأكثر تطوراً في كرة القدم، فقد نجحت قطر في إرساء معايير جديدة في البنية التحتية لرياضة كرة القدم، وهذا مبعث فخر لنا جميعاً".

ويشارك في كأس العرب 2025 في قطر، 16 منتخباً تتنافس للتتويج بلقب البطولة. وقد تأهلت تلقائياً تسعة من المنتخبات الأعلى تصنيفاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يتنافس 14 منتخباً على الأماكن السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات، التي ستقام قبل انطلاق البطولة يومي 25 و26 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل في قطر. ويشهد استاد البيت مباراة الافتتاح في 1 ديسمبر، الساعة 7:30 مساءً، في اللقاء الذي يجمع المنتخب القطري، ممثل الدولة المضيفة، مع المنتخب الفائز من مباراة فلسطين وليبيا، بينما ستقام المباراة النهائية، في 18 ديسمبر، الساعة 7 مساءً، على استاد لوسيل.