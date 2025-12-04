"نسور قرطاج".. الرمزية الحضارية التي ترافق منتخب تونس

- تاريخ عريق ورمزية قوية: منتخب تونس، المعروف بلقب "نسور قرطاج"، يشارك في كأس العرب 2025 في قطر، مستندًا إلى تاريخه العريق ولقبه الذي يعكس القوة والطموح. - قرطاج: رمز الحضارة والصلابة: قرطاج، مهد الحضارة التونسية، تمثل رمزًا للقوة البحرية والتجارية، مما يعزز من رمزية لقب "النسور" للمنتخب التونسي. - هوية بصرية ودلالية: الاتحاد التونسي لكرة القدم اختار النسر كشعار، ليعكس روح الفريق والمنافسة، حيث يجسد النسر الشموخ والقدرة على المناورة والانقضاض.

يعتبر منتخب تونس (حامل اللقب مرة واحدة في النسخة الأولى عام 1963) أحد أبرز المنتخبات المشاركة في منافسات بطولة كأس العرب 2025 في قطر. ورغم زخم المنافسة المرتقبة، يظل لقب "نسور قرطاج" حاضراً بقوة لما يحمله من رمزية تاريخية وحضارية تمتد إلى جذور الدولة التونسية وعاصمتها الفينيقية العريقة قرطاج، ولما يعكسه من دلالات القوة والتحليق والطموح على المستطيل الأخضر.

وتُعد قرطاج مهد الحضارة التونسية وعاصمة الدولة في العصر الفينيقي، وهي رمز تاريخي لقوة الدولة البحرية والتجارية آنذاك، بما تحمله من معاني الإرث والعراقة والصلابة، ومن هذا العمق الحضاري، جاء اختيار لقب "النسور" ليمثّل المنتخب التونسي رمزاً للسرعة والقوة والهيبة على المستطيل الأخضر.

واختار الاتحاد التونسي لكرة القدم هذا اللقب ليجسّد هوية المنتخب، كما اعتمد صورة النسر بشكل واضح في شعار الاتحاد التونسي ليصبح أيقونة بصرية ودلالية تعكس روح الفريق وروح المنافسة التي تميّزه. فالنسر في الموروث التونسي والعربي هو طائر شامخ يرتفع عالياً، ويملك قدرة لافتة على المناورة والانقضاض، وهو ما يعبّر تماماً عن شخصية منتخب تونس داخل الملعب.

ومع اقتراب البطولة التي تجمع نخبة المنتخبات العربية في الدوحة، يدخل "نسور قرطاج" المنافسات بطموحات كبيرة لإعادة كتابة فصل جديد من التميز، مستندين إلى تاريخهم العريق وإلى لقبهم الذي أصبح جزءاً من هويتهم الرياضية والوطنية، وحافزاً لرفع راية تونس عالياً بين العرب.