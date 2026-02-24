نزال مايويذر وباكيو التاريخي... هذا موعده ومكانه

- اتفق ماني باكياو وفلويد مايويذر على نزال ثانٍ في 19 سبتمبر في لاس فيغاس، يُبث مباشرة عبر نتفليكس، ليعيد إحياء واحدة من أبرز المنافسات في تاريخ الملاكمة. - يعود مايويذر من الاعتزال للمرة الرابعة بعد فوزه على كونور ماكغريغور في 2017، بينما عاد باكياو للحلبة في 2025 بعد اعتزاله في 2021، لكنه تعادل مع ماريو باريوس. - يُعتبر النزال الأول بينهما في 2015 "نزال القرن"، حيث فاز مايويذر بقرار جماعي، ويطمح باكياو للثأر من هزيمته الوحيدة.

اتفق أسطورة الملاكمة الفيليبيني ماني باكياو (47 عاماً) وغريمه الأميركي فلويد مايويذر (48 عاماً) الاثنين، على خوض نزال ثانٍ في 19 سبتمبر/ أيلول المقبل، في صالة "Sphere" بمدينة لاس فيغاس، على أن يُبثّ الحدث مباشرةً عبر تطبيق نتفليكس، في مواجهة تُعيد إلى الواجهة واحدةً من أبرز المنافسات على مدار تاريخ رياضة الفن النبيل.

وجاء هذا الإعلان بعدما كان مايويذر، بطل العالم السابق، قد كشف الأسبوع الماضي عودته من الاعتزال للمرة الرابعة، على أن يكون النزال المرتقب أول مواجهة احترافية له منذ فوزه على الأيرلندي كونور ماكغريغور بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة عام 2017، في أمسية شهدت متابعة جماهيرية واسعة يومها.

في المقابل، كان باكياو قد اعتزل الملاكمة عام 2021 للتفرّغ للعمل السياسي، قبل أن يعود إلى الحلبة في يوليو/ تموز الماضي 2025 لمواجهة الأميركي ماريو باريوس، بطل العالم في وزن الوسط من المجلس العالمي للملاكمة، لكنه فشل في تحقيق الفوز بعدما انتهى النزال بالتعادل بينهما، ليحتفظ الملاكم الأميركي بحزامه.

وقال باكياو بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الاثنين: "لقد قدمت أنا وفلويد للعالم ما يُعتبر أعظم نزال في تاريخ الملاكمة. لقد انتظر الجمهور طويلاً، ويستحقون هذه المواجهة الثأرية. أريد أن يتعايش فلويد مع هزيمته الوحيدة في سجله الاحترافي، وأن يتذكر دائماً من ألحق به الهزيمة"، في المقابل، ردّ مايويذر قائلاً: "لقد سبق لي أن واجهت ماني وهزمته. وهذه المرة ستكون النتيجة مماثلة".

وكان أول لقاء قد جمع مايويذر بنظيره باكياو في عام 2015، وأطلق عليه يومها "نزال القرن"، وانتهى بفوز الملاكم الأميركي بقرار جماعي في لاس فيغاس، بمواجهةٍ حطمت أرقاماً قياسيةً على مستوى العائدات والمشاهدة. يُذكر أن باكياو الملقب بـ"باكمان" خاض خلال مسيرته 73 نزالاً حقق الفوز في 62 مواجهة بينها 39 بالضربة الفنية القاضية وتلقى ثماني هزائم مقابل ثلاثة تعادلات، أما مايويذر فلم يُهزم قط على الصعيد الاحترافي بعدما شارك في 50 نزالاً حقق في جميعها الفوز بينها 27 بالضربة الفنية القاضية.