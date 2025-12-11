نزار محروس يُحدد أسباب خروج سورية من كأس العرب 2025

تحدث المدرب السوري نزار محروس (62 عاماً) عن السبب وراء خروج رفاق عمر خريبين من بطولة كأس العرب 2025، بعد الخسارة أمام منتخب المغرب، بهدف مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

وقال نزار محروس في تصريحاته الخاصة لـ"العربي الجديد": "دخل منتخب سورية المواجهة ضد المغرب بشكل مندفع، ولعب بطريقة 4-4-2، بعد غياب عمر خريبين، من خلال الدفع بأنطونيو يعقوب ومحمود المواس، مع الاعتماد على التشكيلة نفسها، رغم غياب الشامي في خط الدفاع، والرباعي كان نفسه، مع وجود الصلخدي. الشوط الأول كان جيداً نوعاً ما، مع وجود بعض الهجمات السريعة، وكان هناك ندية ورغبة بالاندفاع للأمام".

وتابع المدرب السوري: "منتخب المغرب اعتمد الاستحواذ على الكرة، حتى لا يعطي سورية فرصة استغلال المساحات. في الشوط الثاني، الوضع استمر على نفسه، وهدف منتخب المغرب يتحمل مسؤوليته الارتكازان في خط الدفاع، وكان من المفترض منع وليد أزارو من التسديد، بعدما ارتدت الكرة من حارس المرمى إلياس هدايا، الذي كان متألقاً في معظم الكرات، لكنه أخطأ بالتصدي للكرة، لأنه كان عليه إبعادها إلى الجانب أو إمساكها، والخطأ الأخير كان غياب المتابعة من المدافعين، وهدف المغرب ضد سورية عبارة عن جملة من الأخطاء".

وأردف: "منتخب المغرب لديه باع طويل من الخبرة في البطولات، والكل يعرف هذا الأمر، لكن منتخب سورية كان بمقدوره تحقيق شيء أفضل، لولا الظروف، أهمها غياب عمر خريبين. المدرب خوسيه لانا أخرج في الشوط الثاني خمسة لاعبين وكان، بوجهة نظري، أن يبدأ بسامية في خط الهجوم، لأنه لاعب مزعج، إلا أن هذه وجهة نظره التي أحترمها".

واختتم نزار محروس حديثه: "أشكر نجوم منتخب سورية وجهازهم الفني على كل ما قدموه. وصولنا إلى الدور الثاني في كأس العرب 2025، رغم كل الظروف التي تعيشها البلاد، أمر جيد، وعلينا البناء على هذه المشاركة بما هو أفضل في المراحل القادمة، وأعود إلى التأكيد أنني أشكر اللاعبين على كل ما قدموه، وأشكرهم جميعاً".